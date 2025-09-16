"העפלה לאליפות העולם היא משימה לאומית"

נבחרת ישראל חתמה לפני כשבוע את היורובאסקט, בו נעצרה בשמינית הגמר וסיימה במקום ה-14 הכולל. אתמול (שלישי) התכנסה הוועדה המקצועית גברים באיגוד הכדורסל לסיכום הפעילות השוטפת והאליפויות השונות. כזכור, כל הנבחרות הצעירות של ישראל (עתודה, נוער וקדטים) סיימו את הקיץ בדרג א', כאשר נבחרת ישראל עד גיל 19 סיימה את אליפות עולם היסטורית במקום השביעי.

בישיבה לקחו חלק בין היתר גור שלף, יו"ר הוועדה המקצועית לגברים, אריאל בית הלחמי, מאמן נבחרת ישראל ומנהל האגף המקצועי, מוטי דניאל, מנהל נבחרת ישראל, וכן מאמני ומנהלי הנבחרות הצעירות. במסגרת הישיבה כל מאמן ומנהל נבחרת סקר את הקיץ החל מתקופת ההכנה, שהייתה מאתגרת לאור מבצע "עם כלביא", ועד לאליפות. כמו כן, הועלו נקודות לשיפור על מנת להפיק לקחים לקראת העתיד מתוך מטרה להשתפר.

אריאל בית הלחמי ומוטי דניאל סיכמו את קמפיין אליפות אירופה ואת תקופת ההכנה של הנבחרת, שהתכנסה ב-20 ביולי ושבה ארצה מהיורובאסקט ב-8 בספטמבר.

כעת, מתפנים באיגוד הכדורסל לקראת המשימה הבאה - העפלה לאליפות העולם שתתקיים בקטאר בקיץ 2027. על מנת לעמוד במשימה שהוצבה באיגוד הכדורסל מצפים לשיתוף פעולה מלא מצד הקבוצות, מנהלת הליגה וגורמים נוספים בכדי לעמוד ביעד. כבר בתקופה הקרובה יחלו ההכנות לקראת חלון המשחקים הראשון שייערך בסוף חודש נובמבר ובו תפגוש הנבחרת את גרמניה, אלופת אירופה ואלופת העולם, ואת קרואטיה.

הוועדה המקצועית של איגוד הכדורסל (באדיבות האיגוד)

עמוס פרישמן, יו"ר איגוד הכדורסל: "אנחנו מסכמים קיץ מוצלח והיסטורי של כל נבחרות ישראל, בנים ובנות כאחד. בתחילת הקיץ עמדו בפנינו אתגרים רבים, כולל מבצע ‘עם כלביא’. לשמחתי, כל הנבחרות הצעירות בבנים עמדו במשימה ונשארו בדרג א'. גם הנבחרת הבוגרת עמדה במטרה שהוצבה לה, וכעת אנחנו עם הפנים קדימה אל עבר אליפות העולם בעוד כשנתיים. אני לא מתבייש להצהיר שזאת המטרה שלנו ואנחנו רוצים להיות באליפות העולם אחרי שנים רבות בהן נעדרנו. זאת משימה לאומית של כל הכדורסל הישראלי, ואני מצפה מכולם לשיתוף פעולה באופן מלא לטובת הנבחרת".

גור שלף, יו"ר הוועדה המקצועית: "סיכמנו היום קיץ מוצלח של כל נבחרות ישראל. אנחנו תמיד רוצים להשתפר, ונפיק לקחים לעתיד בכדי להצעיד את הנבחרות שלנו שלב נוסף קדימה. יש לנו משימה לאומית והיא העפלה לאליפות העולם, ולשם כל נזדקק לסיוע של כל הכדורסל הישראלי ואני בטוח שכולם יירתמו למשימה למען הצלחת הנבחרת".