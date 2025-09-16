מדמון וגרופר בהרכב מכבי תל אביב, גם אסאנטה

מכבי תל אביב תתארח הערב (19:30) באצטדיון המושבה מול הפועל פתח תקווה למשחק השלמה מהמחזור הראשון בליגת העל, שלא שוחק במועד המקורי עקב השתתפותה של האלופה בשלב הפלייאוף במוקדמות הליגה האירופית.

הצהובים של ז’רקו לאזטיץ’ הביסו בסוף השבוע האחרון 1:4 את עירוני טבריה וכבשו שמונה שערי זכות בצמד המשחקים הראשונים שלהם בליגה. כעת הם מנסים להיצמד להפועל באר שבע המושלמת, ועל הדרך לעקוף את מכבי חיפה והפועל תל אביב בטבלה.

הרכב מכבי תל אביב: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, הייטור, מוחמד עלי קמארה, דני גרופר, כריסטיאן בליץ’, איסוף סיסוקו, דור פרץ, שגיב יחזקאל, אושר דוידה ואלעד מדמון.

מהצד השני של המתרס, העולה החדשה עדיין לא הפסידה העונה, כאשר אחרי תיקו במחזור הפתיחה, הקבוצה של עומר פרץ ניצחה במחזור שעבר 1:3 את מכבי נתניה בצורה מרשימה, כשהיא מגיעה להתמודדות הביתית במומנטום חיובי.

הרכב הפועל פתח תקווה: עומר כץ, עידן כהן, איתי רוטמן, אוראל דגני, דרור ניר, בוני אמיאן, תומר אלטמן, נועם גיסין, צ’אפיוקה סונגה, ג'וסלין טאבי וקליי.

הפעם האחרונה בה הקבוצות נפגשו בליגת העל הייתה בינואר 2024, אז הצדדים נפרדו ב-0:0 במושבה. לפני כן הצהובים לא התקשו נגד יריבתם הנוכחית וכדי להיזכר בניצחונם האחרון של הכחולים צריכים ללכת אחורה עד פברואר 2011 אז הם ניצחו 1:3 את הצהובים במסגרת הגביע.