הפועל ירושלים הודיעה על החתמת יונתן קלר

הפועל ירושלים הודיעה רשמית על החתמתו של רכז נבחרת הנוער של ישראל, יונתן קלר, על חוזה לארבע השנים הקרובות. קלר יושאל בעונה הקרובה למ.כ עוטף דרום במסגרת כרטיס כפול.

קלר, (18, 1.91), גדל בהפועל עמק חפר ונחשב לאחד הכישרונות המבטיחים של הנבחרות הצעירות בשנים האחרונות. באליפות אירופה לקדטים ב-2023 הרשים קלר עם ממוצעים של 16.7 נק׳ לצד 4.4 אסיסטים. באליפות אירופה האחרונה לנוער המשיך לבלוט עם 11.7 נק׳ ו-4.3 אסיסטים.

המנהל המקצועי דן שמיר אמר: ״מדובר בצעד נוסף המעיד על השאיפות ארוכות הטווח שלנו, ועל הרצון שלנו להבטיח שמיטב כישרונות העתיד של הכדורסל הישראלי יהיו בהפועל ירושלים. יונתן ירכוש ניסיון משמעותי במ.כ העוטף, ובמקביל יעבוד עם הצוות המקצועי של הפועל וייהנה לאורך כל העונה מהמעטפת המצוינת שבנינו"