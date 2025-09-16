יום שלישי, 16.09.2025 שעה 14:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

חיילים מסכנים את חייהם - ובן גביר חוגג ביציע

משפחות מתפללות לשובם של יקיריהן מהשבי, חיילים נשלחים לעומק הרצועה והשר לביטחון לאומי הגיע למשחק, מה שמעלה שאלה על מנהיגותו, רגישותו ואחריותו

|
איתמר בן גביר הגיע לצפות בבית
איתמר בן גביר הגיע לצפות בבית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בעיצומה של מלחמה קשה, כאשר עשרות אלפי חיילים נשלחים לעומק רצועת עזה וכש־48 ישראלים עדיין מוחזקים בשבי חמאס, בחר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להגיע למשחק כדורגל עם ילדיו. לכאורה רגע משפחתי תמים, אך בפועל מדובר במחווה ציבורית המעלה שאלה עמוקה על מנהיגות, רגישות ואחריות בשעת חירום.

נבחרי ציבור אינם אזרחים פרטיים. כל הופעה שלהם נושאת מסר, גם אם לא נאמרת בה מילה אחת. כאשר משפחות החטופים יושבות לילות כימים חרדות לגורל יקיריהן, הופעה של שר בכיר באצטדיון, עטוף באווירת חגיגה, נתפסת כניתוק צורם וכזלזול בתחושת הכאב הלאומי.

בן גביר מרבה להציג את עצמו כלוחם ללא חת למען ביטחון המדינה. אך דווקא ברגעים שבהם נדרשת דוגמה אישית של סולידריות ואיפוק, הוא בוחר בתמונה של נורמליות מזויפת כאילו אפשר להמשיך כרגיל, לשלב קריאות עידוד ותחושת חג מול מציאות של מלחמה קשה ומדממת.

איתמר בן גביר הגיע לצפות בבית"ר ירושלים (רדאד גאיתמר בן גביר הגיע לצפות בבית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

מנהיגות נבחנת לא רק בהחלטות שמתקבלות בחדרי הממשלה, אלא גם במחוות הקטנות שמעצבות את רוח הציבור. מי שמבקש לייצג את ביטחון האומה חייב לשקול כיצד ייראו מעשיו בעיני ההורים שילדיהם שבויים במרתפי עזה ובעיני החיילים שנלחמים ברגע זה ממש. בהיעדר רגישות, ההופעה באצטדיון הופכת לסמל של חוסר הבנה ושל נתק מערכיה הבסיסיים ביותר של חברה במלחמה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */