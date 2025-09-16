הפועל חיפה מצפה ל-20 אלף אוהדי מכבי חיפה בדרבי

אחרי יומיים חופשה, הפועל חיפה חזרה היום להתאמן במצב רוח מרומם במיוחד בעקבות הניצחון בסכנין, שהיה גם הניצחון השני ברציפות שמעמיד את הקבוצה במקום החמישי עם 6 נקודות.

בפגישת היערכות עם המשטרה נקבע כי 350 שוטרים ועוד 450 סדרנים ישמרו על הסדר בדרבי במגרש ומחוצה לו תוך הקפדה ייתרה למנוע חיכוכים בין מחנות האוהדים.

הצפי הוא ל-20 אלף אוהדי מכבי חיפה, מה שיסב ליואב כץ הכנסת שיא. במישור המקצועי מנסים בקבוצה לצרף בלם ישראלי או זר למציבת הבלמים.

חיים מקונן זומן לשיחה אצל המאמן גל אראל ולא צפוי להמשיך בקבוצה. לקראת הדרבי, יש לגל אראל סגל מלא, להוציא את נפתלי בלאי הפצוע כבר תקופה ארוכה.