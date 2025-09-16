הצטרפו לשידור: קטש ואלון במסע"ת לסופרקאפ

לצערם של כל חובבי הספורט ובטח ובטח אוהדי מכבי תל אביב והפועל ירושלים, העונה האחרונה בליגת ווינר סל לא הוכרעה עם אלופה. במקום זאת, במנהלת דאגו לארגן משחק סופרקאפ בין הצהובים מתל אביב לאדומים שחורים מהבירה ב-21.9 ב-21:05. לקראת הגביע החדש, המאמנים עודד קטש ויונתן אלון מדברים בשעה זו במסיבת עיתונאים שמועברת בשידור חי כאן באתר ONE.

יו”ר מנהלת ליגת ווינר סל, ארי שטינברג: “אני רוצה לאחל מכאן הצלחה לכל חיילינו ולכל נשי ונשות הביטחון שעובדים יומם ולילה כדי שנוכל לחיות בביטחון. אני מייחל לחזרתם של כל החטופים. אלה באמת הדברים החשובים כרגע, ומה שאנחנו מתעסקים חשוב מאוד, אבל פחות מזה. אני גאה ונרגש להשיק את תואר הסופר קאפ, בשיתוף הסופר החברתי של ההסתדרות”.

עודד קטש על ההכנה של הקבוצה: “אנחנו קודם כל מתרגשים. לצערי, ושוב זה מה-7.10 הכל השתנה, הכל התהפך והפך להיות קצת מטורף אז בטח שזה השפיע גם עלינו. זו עונה שלישית שאנחנו צריכים להתחיל הכל מאפס כמעט. יש לנו בסיס קטן של המשכיות, אבל יש הרבה עבודה. אני מניח שגם אם הייתה לנו המשכיות אני לא הייתי מרגיש מוכן בשלב הזה, לא חושב שיש מאמן באירופה שהיה מרגיש מוכן בשלב הזה. המשימה כרגע לראות איך הדבר הזה מתחבר והתהליך מבחינתנו אפילו לא התחיל. כבר יש משחק על תואר, נעשה את המיטב. אנחנו עדיין בשלב שאנחנו צריכים להבין מה יש לנו ומה הזהות שלנו ומהבחינה הזאת יש לנו הרבה עבודה”.

יובל זוסמן על השינוי שעברה הפועל ירושלים מהעונה שעברה: “אני פחות משבוע באימונים אבל ממה שהצלחתי לקלוט אני חושב שיש הרבה כישרון התקפי עם הרבה מאוד שכל, אני חושב שמהר מאוד השחקנים הבינו את השיטה, בדיוק כמו שנה שעברה אין בכלל אגו, כולם מבינים שהשלם גדול מסך חלקיו ואני חושב שיש לנו כלים מאוד מאוד טובים”.

יונתן אלון: “באופן כללי היה פלייאוף מאוד מרגש בעונה שעברה, שיחקנו מול שתי התל אביביות אז אנחנו מרגישים מאוד בנוח באולם הזה”.

קטש דיבר על האם זה מבחן לקראת היורוליג: “לא היו לנו יותר מדי משחקי אימון גם זה היה די מתוכנן בגלל לוח הזמנים, העומס הוא גדול מאוד וצריך לשמור את השלב הזה של ההכנה להרבה אימונים. לגבי הציפיות, אנחנו צריכים עוד להבין מה יש לנו. יש המון סימני שאלה. מעבר ליכולות, צריך לגבש פה חבורת שחקנים שיודעת לעשות מה שנדרש. זו קבוצה שהתחילה מאפס. אני מזכיר לכם את העונה שלי, היו שם הרבה מאוד יכולות, וגם אז היינו צריכים חצי עונה כדי להתחבר. זה לא רק זה, אלא גם הרבה מאוד שחקנים שלא חוו כדורסל אירופי וזה כמעט ספורט שונה, זה סגנון שונה לגמרי שדורש הרבה זמן. אבל זה האתגר וזו המשימה. אני לא יודע אם כבר המבחן הזה יהיה מבחן, אבל בלי קשר לזה, יש פה משחק על תואר ואנחנו רוצים לנצח”.

האם יש נחמה במשחק הזה לאחר שסדרת הגמר בוטלה: “לא, חייב להודות שלא. לא רק שזה הסתיים בתיקו שתיקו זה לא כיף לספורטאים, אנחנו לא רגילים לזה, זה הסתיים אחרי הפסד שלנו אז בכלל זו הרגשה פחות טובה. ובאיזו ציפיה למשחק שלוש ביד אליהו עם כל הקהל שלנו שהיינו צריכים את זה מאוד. אנחנו מרגישים קבוצה שונה לגמרי, מבחינתנו אין קשר בין שני האירועים”.

יונתן אלון גם התייחס לאותה שאלה: “אנחנו אמנם לא קבוצה חדשה כמו מכבי, אבל יצאנו מהעונה הזאת בתחושות מאוד קשות. הרגשנו שיש לנו צ’אנס טוב, שזה בידיים שלנו, יצאנו עם תחושת החמצה, אז המשחק הזה הוא לא איזשהו פיצוי, זו עונה חדשה, מתחילים מחדש. חשוב לנו לקחת את זה מאיפה שסיימנו ולא להתחיל מחדש, כי אחד היתרונות שלנו הוא שהצלחנו לשמור על חלק גדול בסגל”.

על העובדה שבכל עונה צריך לבנות קבוצה מחדש: “הנסיבות גרמו לתסכול הגדול, כי לפעמים זה היה סימן טוב ששחקנים לא יכלו להמשיך כי זה אומר שעשינו משהו טוב. זה לא הקושי הגדול, יש תחושת פספוס כי בנינו משהו מאוד מיוחד שהרגיש שעם ביתיות וללא ה-7.10 היינו יכולים לעשות משהו גדול באירופה. אתגר מקצועי אף פעם לא מעייף, אבל מה שכן מאוד קיצוני זה היום יום שמה-7.10, האינטנסיביות, אנחנו עכשיו כמה חודשים קדימה לא נהיה בארץ בימי רביעי עד שישי, המון טיסות, יש אמנם רק עוד שתי קבוצות, אז עוד ארבעה משחקים, זה הולך להיות מטורף, ברמה שאנחנו קיבלנו עם עצמנו החלטה שאנחנו בהווייה שלנו לא מסתכלים יותר מכמה ימים קדימה, אלא לוקחים את זה צעד אחר צעד כי זה מאוד מעייף”.

יובל זוסמן על המעבר מהנבחרת ביורובאסקט לקבוצה: “לא שכחתי לשחק כדורסל, בטח את הסגנון של יונתן. אני יודע מה הדרישה שלו ממני ומה אני יכול לתרום לקבוצה מהניסיון שלי, מהידע, הכישרון והיכולת, זו זכות אדירה להיות קפטן של הקבוצה הזאת. אני חושב שמהאימון הראשון הבנתי את הדרישה. במשחק מול ר”ג פחות הייתי מרוצה ממה שהראיתי על המגרש, ראינו את הווידאו ולא הייתי מרוצה, אבל אני לגמרי יודע מה אני צריך לעשות וירושלים זו קבוצה שמאוד רעבה לניצחונות והצלחות ובשביל זה אני נמצא פה”.

על החוויה ביורוסאסקט: “זו זכות גדולה לייצג את המדינה, לקבל הודעות אחרי משחקים וניצחונות מכל מני לוחמים שנמצאים בעזה, ששומרים עלינו, נותנים להם קצת כבוד, איזשהו רגע של נחת ושמחה. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שעשינו. אני עכשיו תוך כדי נזכר בזה שאנחנו שרים את ההמנון, תוך כדי הבוז צועקים את ההמנון בגאווה גדולה, בכבוד, ותחושה שאנחנו עושים משהו שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. להיות חלק מזה זה משהו שייזכר לי לעד, לא כל אחד מגיע לסיטואציה הזאת ויש לי רק מילים טובות להגיע על זה. חבורה של שחקנים שנהנים אחד עם השני, היה לנו כיף ביחד, קצת מצער שלא הצלחנו לעבור את יוון, נבחרת מאוד חזקה שבסוף לקחה את מדליית הארד. אבל השליחות הרבה יותר גדולה מאיתנו”.

גור לביא על ההתאקלמות במכבי: “הצלחתי להבין לאן אני נכנס, יש למועדון דרישות אליי, אני חושב שאני עושה את המיטב כדי להביא את מה שאני יודע להביא וזה למה שהגעתי לשם ובחרו להחתים אותי. זה כבוד אדיר בשבילי, אני עושה את זה בצעדים שלי, בדרך שלי, כמו שהצלחתי לעשות עד היום ואני רוצה להמשיך. אני חושב שזה הולך יד ביד, ההצלחה שלי וההצלחה הקבוצתית, אני שמח מאוד לאן שהגעתי”.

קטש הוסיף: “אנחנו בתהליך של בנייה, מי שמכיר אותי יודע שבשלבים הראשונים של העונה אני פחות מתפזר ויותר מתמקד בדברים שחשובים לי יותר, בטח בקבוצה חדשה. אני באמת מאמין בזה. אז מן הסתם אנחנו לא נהיה 100% מוכנים, אבל כן נרצה לראות שמיישמים את הדברים שעבדנו עליהם”.