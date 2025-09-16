יום שלישי, 16.09.2025 שעה 21:58
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

מחצית ראשונה: טוטנהאם - ויאריאל 0:0

ליגת האלופות: סולומון מחכה להזדמנות על ספסל הצוללת הצהובה שמתארחת אצל הקבוצה ממנה הגיע ברגע האחרון של החלון. במקביל: יובנטוס - דורטמונד 0:0

|
ניקולה פפה (IMAGO)
ניקולה פפה (IMAGO)

ליגת האלופות שוב כאן: היום הראשון סידר לנו שישה משחקים וגם מפגש פיקנטי - מנור סולומון שהגיע לוויאריאל מטוטנהאם ממש ברגע האחרון של חלון ההעברות, חוזר ללונדון והפעם כיריב. במקביל: יובנטוס מארחת את בורוסיה דורטמונד ובנפיקה מחפשת ניצחון על קרבאח.

טוטנהאם - ויאריאל 0:0

סולומון שכיכב במדי נבחרת ישראל, נכלל בסגל הצוללת הצהובה לראשונה במשחק מול אתלטיקו מדריד, אבל נשאר על הספסל. קבוצתו הפסידה אז 2:0 ולפני כן נפרדה מסלטה ויגו ב-1:1, כך שהיא רוצה לחזור לנצח. טוטנהאם הגיעה אחרי ה-0:3 על ווסטהאם בפרמייר ליג.

יובנטוס - בורוסיה דורטמונד 0:0

הגברת הזקנה פתחה את הסרייה א' בכושר מצוין עם שלושה ניצחונות משלושה מחזורים, האחרון שבהם היה ה-3:4 הדרמטי על אינטר משער של וסיליה אדז'יץ' בדקה ה-91 אחרי שהנראזורי הובילו 2:3 עד הדקה ה-81. דורטמונד עם שבעה נקודות משלושה מחזורים בבונדסליגה והיא הגיעה לטורינו אחרי 0:2 על היידנהיים במחזור האחרון.

בנפיקה - קרבאח 0:0

הפורטוגלים מקווים לפתוח את ליגת האלופות עם ניצחון אחרי שאיכזבו במחזור האחרון בליגה הפורטוגלית עם 1:1 ביתי מול סנטה קלרה. גם קרבאח לא ניצחה במשחק הליגה האחרון שלה ונפרדה מזירה ב-1:1.

