מחצית ראשונה: טוטנהאם - ויאריאל 0:0

ליגת האלופות שוב כאן: היום הראשון סידר לנו שישה משחקים וגם מפגש פיקנטי - מנור סולומון שהגיע לוויאריאל מטוטנהאם ממש ברגע האחרון של חלון ההעברות, חוזר ללונדון והפעם כיריב. במקביל: יובנטוס מארחת את בורוסיה דורטמונד ובנפיקה מחפשת ניצחון על קרבאח.

טוטנהאם - ויאריאל 0:0

סולומון שכיכב במדי נבחרת ישראל, נכלל בסגל הצוללת הצהובה לראשונה במשחק מול אתלטיקו מדריד, אבל נשאר על הספסל. קבוצתו הפסידה אז 2:0 ולפני כן נפרדה מסלטה ויגו ב-1:1, כך שהיא רוצה לחזור לנצח. טוטנהאם הגיעה אחרי ה-0:3 על ווסטהאם בפרמייר ליג.

יובנטוס - בורוסיה דורטמונד 0:0

הגברת הזקנה פתחה את הסרייה א' בכושר מצוין עם שלושה ניצחונות משלושה מחזורים, האחרון שבהם היה ה-3:4 הדרמטי על אינטר משער של וסיליה אדז'יץ' בדקה ה-91 אחרי שהנראזורי הובילו 2:3 עד הדקה ה-81. דורטמונד עם שבעה נקודות משלושה מחזורים בבונדסליגה והיא הגיעה לטורינו אחרי 0:2 על היידנהיים במחזור האחרון.

בנפיקה - קרבאח 0:0

הפורטוגלים מקווים לפתוח את ליגת האלופות עם ניצחון אחרי שאיכזבו במחזור האחרון בליגה הפורטוגלית עם 1:1 ביתי מול סנטה קלרה. גם קרבאח לא ניצחה במשחק הליגה האחרון שלה ונפרדה מזירה ב-1:1.