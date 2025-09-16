יום רביעי, 17.09.2025 שעה 01:07
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א' 
03-01הפועל טירת הכרמל1
 ליגה א צפון 
60-42מכבי אחי נצרת1
41-32הפועל עראבה2
42-32עירוני נשר3
41-22הפועל ב.א.גרבייה4
41-22מכבי נווה שאנן5
34-52מ.כ. צעירי טירה6
30-11צעירי אום אל פאחם7
34-42צעירי טמרה8
22-22הפועל כרמיאל9
20-02הפועל מגדל-העמק10
14-32בני מוסמוס11
12-12מכבי אתא ביאליק12
13-12מכבי נוג'ידאת13
16-32הפועל בית שאן14
03-12מ.ס. טירה15
03-12הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
61-72מכבי קרית מלאכי1
61-62מ.כ. ירושלים2
43-82מכבי קרית גת3
41-42מ.כ. כפ"ס4
42-32הפועל הרצליה5
41-22בית"ר נורדיה ירושלים6
40-12הפועל אזור7
35-32בית"ר יבנה8
35-32מ.ס. דימונה9
34-22מכבי עירוני אשדוד10
23-32מ.כ. ירמיהו חולון11
13-22מכבי יבנה12
03-12הפועל מרמורק13
04-02שמשון תל אביב14
07-12הפועל ניר רמה"ש15

סייג הוא הראשון לסיים את תפקידו בליגה א' העונה

המאמן שהציל את טירה מירידה והאריך את חוזהו רק בקיץ האחרון, עוזב אחרי שני מחזורים בלבד, יש שיחות עם מועמדים. סייג: "לפעמים אין סיבות בכדורגל"

|
פטריסיו סייג (יונתן גינזבורג)
פטריסיו סייג (יונתן גינזבורג)

פטריסיו סייג שהצטרף למ.כ צעירי טירה במרץ 2025 כמאמן השלישי של הקבוצה בעונה שעברה, סיים את תפקידו באופן מפתיע. סייג שהציל את הקבוצה מירידה בליגה א' דרום, האריך את חוזהו בקיץ האחרון ונשאר לעונת 2025/26, אך לאחר שני מחזורים בלבד - הצדדים נפרדו. הוא גם המאמן הראשון העונה בליגה א’ שמסיים את תפקידו.

העונה השנייה של צעירי טירה בליגה א' דרום נפתחה בצורה מאכזבת, עם שני הפסדים בשני המחזורים הראשונים: 3:1 בחוץ מול העולה בית"ר יבנה, ולאחר מכן 2:1 ביתי מול מכבי קריית מלאכי. בעקבות הפתיחה הרעה, הוחלט במועדון לבצע שינוי בעמדת המאמן.

בצעירי טירה אישרו אתמול (שלישי) ל־ONE כי מתנהלות שיחות עם מספר מועמדים לתפקיד, ובימים הקרובים תתקבל ההחלטה הסופית לגבי המאמן שיחליף את סייג. המטרה: לפתוח דף חדש כבר במחזור הקרוב, בו תפגוש טירה את הפועל הרצליה.

סייג התייחס לעזיבתו בשיחה עם ONE ונשאל האם יש סיבה לכך. "לא, לא משהו מיוחד, אין סיבה", הוא אמר, "לפעמים בכדורגל יש דינמיקה - מה שהיה בשנה שעברה, לא בהכרח קורה גם השנה. שני הצדדים מאוד רצו להמשיך, גם אני וגם הם, אבל לפעמים זה פשוט לא הולך. אולי הייתה יותר מדי אנרגיה במאבק ההישרדות אשתקד, והשנה זה כבר היה שונה. אין סיבה. לפעמים אין סיבות בכדורגל".

