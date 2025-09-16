בתום דרמה: 79:82 להפועל חולון על מכבי נתניה

משחקי גביע ווינר סל נמשכו אתמול (שלישי) כאשר הפועל חולון התארחה באולמה הביתי, היכל טוטו, כשדווקא מכבי נתניה הייתה זו שאירחה את המשחק, כאשר בתום 40 דקות הסגולים השיגו ניצחון דרמטי בדמות 79:82, סיימו בראשות בית ג’ והעפילו לרבע הגמר, שם יפגשו את הפועל העמק.

מתחילת המשחק חולוניה הפגינה דומיננטיות יתרה, כשעידן זלמנסון ואקסבייר מנפורד מספקים יכולת נהדרת ומובילים את הסגולים ליתרון של 6 בתום הרבע הראשון, שהגיע עד ליתרון של 12 נקודות בתום הירידה להפסקת המחצית.

בחלק השני של המשחק הקצב הגבוה של הקבוצה האורחת נשמר, כאשר גם טד ווית’רס וג’ורדן מקריי נכנסו למשחק והתחילו לצלוף לסל ונתנו לחולון יתרון שהגיע עד ל-21 נקודות, ולמרות רבע אחרון גדול של נתניה, שהצליחה לצמק את הפער עד לנקודה בלבד, היתרון של חולון החזיק עד הסיום ונתן לסגולים את הניצחון הגדול.

מי שבלטו במיוחד במשחק עבור המנצחת היו ג’ורדן מקריי שקלע 24 נקודות, אקסבייר מנפורד שהוסיף 13 וטד ווית’רס שקלע 12. בצד המפסיד היה זה אוטיס פרייז’ר שלהט עם 24 נקודות, כאשר שאק ביוקנן סיפק משחק נהדר גם כן עם 19 נקודות, שלא עזרו לנתנייתים.

כעת בהפועל חולון יקוו להמשיך ביכולת הטובה ולהעפיל לחצי גמר גביע ווינר כשיפגשו כאמור, את הפועל העמק בשלב רבע הגמר. בצד השני, נתניה תקווה לצלוח את דרכה דרך שלב הפליי אין, שם תפגוש את בני הרצליה.

קלעו למכבי נתניה: אוטיס פרייז’ר (24 נקודות), שאק ביוקנן (19), אור קורנליוס (15), טריי קלווין (14), דורי סהר (5), קיילב בון (2).

קלעו להפועל חולון: ג’ורדן מקריי (24 נקודות), אקסבייר מנפורד (13), טד ווית’רס (12), עידן זלמנסון (11), נתנאל ארצי (7), יאיר קרביץ (5), ג’ורדן בון (5), רועי רוזנברג (5).

רבע ראשון: 19:25 להפועל חולון

חמישייה נתניה: אור קורנליוס, אוטיס פרייז’ר, קיילב בון, שאק ביוקנן וטריי קלווין.

חמישייה חולון: אקסבייר מנפורד, עידן זלמנסון, נתנאל ארצי, יאיר קרביץ וג’ורדן מקריי.

מנפורד פתח עם אחת מהקו, ואחרי הפסקה קלה בעקבות התראות מפיקוד העורף, הוסיף שלשה וראה את זלמנסון מוסיף לייאפ בדרך ל-0:6. קורנליוס קלע נקודות ראשונות לנתניה, זלמנסון הגיב מנגד, אך קלווין קלע שלשה וביוקנן הוסיף והוריד לנקודה בלבד. מנפורד קלע שלשה, זלמנסון קלע עוד 2 מהקו והחזיר את הפער, דיוקנן הוריד עם סל ועבירה, אך זלמנסון ענה עם לייאפ וקבע 10:15 לחולון. קורנליוס קלע אחת מהקו, מקריי ענה עם נקודות מנגד, ו-ווית’רס קלע פעמיים מהקו והגדיל ל-8. ביוקנן קלע שלשה, בון הגיב עם סל מנגד, וביוקנן וקורנליוס קלעו מהקו והורידו ל-4. רוזנברג ענה עם 2 מ-2, פרייזר החזיר ל-4 עם לייאפ. מקריי קלע והוריד את חולון מהרבע ביתרון 6.

רבע שני: 32:44 להפועל חולון

ווית’רס פתח את הרבע השני עם נקודות לחולון, בול הוסיף שלשה וקבע דו ספרתי. ווית’רס הוסיף עד ל-13 הפרש וזלמנסון קלע אחת מהקו. בון קלע נקודות ראשונות לנתניה אחרי כמעט חמש דקות, אך זלמנסון מיד הגיב עם עוד נקודות לחולון. קורנליוס הוריד ל-35:23, קרביץ עם נק’ ראשונות הגדיל ל-15, אך התקפה יפה של נתניה מנגד הסתיימה עם שלשה של קלווין. ביוקנן קלע אחת מהקו, ארצי הגיב עם שלשה, פרייז’ר קלע מנגד, אך ארצי עם עוד נקודה מהקו קבע 29:42 סגול. פרייז’ר צימק, מקריי קלע 2 מהקו, ביוקנן הגיב עם אחת משלו והוריד ל-12 בתום המחצית.

רבע שלישי: 51:67 להפועל חולון

ארצי פתח עם סל ועבירה, מקריי הוסיף ופרייז’ר עם 4 רצופות הוריד ל-13. קרביץ החזיר ל-15 עם 2 מהקו, קורנליוס ענה בלייאפ והוסיף עוד 2 בדרך להפרש 11. מנפורד, ווית’רס ומקריי עם דקות לוהטות העלו את חולון עד ל-20 הפרש, סהר קלע שלשה והוריד ל-60:43. מקריי ענה, ביוקנן הגיב עם שלשה מהירה, ו-ווית’רס הגדיל את היתרון של חולון ל-18. מקריי קלע שלוש פעמים מהקו וקבע יתרון שיא, אך קלווין קלע שלשה וסהר הוסיף לייאפ וסגר את הרבע על 16 הפרש.

רבע רביעי:

קורנליוס פתח עם נקודות לנתניה, רוזנברג ענה עם שלשה, אך פרייז’ר עם 6 רצופות הוריד ל-11. קלווין עם 2 מהקו צימק עד ל-9, פרייז'ר הוסיף לייאפ, קלע שלשה נוספת והפער עומד על 4 בלבד! מקריי קלע אחת מהקו, פרייז’ר הוריד ל-3 בלבד, ווית’רס עם דאנק הגדיל ל-5 ומקריי הוסיף בדרך ליתרון 8. קורנליוס צימק בשלשה נהדרת, מקריי ענה ומקריי עם עוד דאנק קבע 71:78. ביוקנן עם 4 רצופות החזיר ל-3 בלבד, אך מקריי קלע וקבע 75:80 לחולון, קצת יותר מחצי דקה לסיום. קלווין קלע שלשה והוריד ל-2 בלבד, פרייז’ר קלע אחת מהקו ופספס הזדמנות אדירה לכפות שוויון 80, חמש שניות לתום המשחק. מנפורד בצד השני דייק פעמיים, נתן לחולון יתרון 3 שלוש שניות לסיום.