ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

כולל גניבת יתרון הביתיות: החידושים בצ'מפיונס

8 המקומות הראשונים בסיום שלב הליגה יארחו תמיד את הגומלין, כשאם קבוצה שמדורגת נמוך יותר תדיח קבוצה שסיימה מעליה, יתרון הביתיות יעבור אליה

|
בלינגהאם וקבראצחליה (IMAGO)
בלינגהאם וקבראצחליה (IMAGO)

ליגת האלופות חוזרת בעונת 2025/26 עם חידושים דרמטיים במבנה התחרות, ובראשם מנגנון "גניבת יתרון הביתיות". אופ"א עדכנה את הפורמט שהושק בעונה הקודמת, והפעם הציגה שינויים שמיועדים להעצים את המתח בשלבים המכריעים ולהפוך את החוויה לנגישה יותר לאוהדים.

36 הקבוצות הטובות ביבשת יתמודדו על המקום בגמר שייערך ב־30 במאי 2026 באצטדיון פושקש בבודפשט. בשינוי נוסף, מועד תחילת המשחק הוזז מהשעה 22:00 לשעה מוקדמת יותר וחסרת תקדים, 19:00 (שעון ישראל), במטרה לאפשר למשפחות וילדים להגיע וליהנות מהאירוע הגדול ביותר בכדורגל המועדונים.

בשלב הליגה החדש תשחק כל קבוצה שמונה משחקים, ארבעה בבית וארבעה בחוץ, מול יריבות שונות מארבעה דרגים שונים, כאשר אין אפשרות להיפגש עם קבוצה מאותה ליגה. שמונה הראשונות בתום שלב הליגה יעפילו אוטומטית לשמינית הגמר, בעוד הקבוצות שיסיימו במקומות 9–24 יתמודדו בפלייאוף כפול על הכרטיס לשלב הבא. הקבוצות במקומות 25–36 יודחו מהמשך הטורניר.

גביע ליגת האלופות (IMAGO)גביע ליגת האלופות (IMAGO)

החידוש המסקרן ביותר נמצא בשלבי הנוקאאוט: 8 המקומות הראשונים יזכו ליתרון הביתיות ויארחו תמיד את משחקי הגומלין. אלא שבשונה מן העבר, במידה שקבוצה המדורגת נמוך יותר מדיחה יריבה שסיימה מעליה, היא "גונבת" את יתרון הביתיות ויורשת אותו לשלבים הבאים. כך, כל הפתעה תשפיע לא רק על זהות העולות, אלא גם על תנאי המשחקים בשלבים הבאים.

משמינית הגמר ואילך הפורמט חוזר למבנה המסורתי של נוקאאוט עד לגמר יחיד בפושקש ארנה, אך עם טוויסט: הביתיות כבר אינה מובטחת לקבוצה המדורגת גבוהה יותר אם הודחה, אלא יכולה לעבור לידי המדורגת הנמוכה שהדיחה אותה.

בכך מבקשת אופ"א ליצור טורניר דינמי שבו לכל הדחה יש משקל כפול: גם בהתקדמות וגם ביתרון לשלב הבא. התוצאה: ליגת האלופות בעונה הקרובה מבטיחה לא רק כדורגל איכותי, אלא גם עלילה בלתי צפויה של קרבות על כר הדשא וגם על הזכות לארח בבית.

