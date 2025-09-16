יום רביעי, 17.09.2025 שעה 06:39
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות

"רק פארטיי חשוב לכם? הוא השחקן היחיד בעולם?"

מאמן ויאריאל מרסלינו יצא נגד התקשורת האנגלית בגלל ריבוי השאלות לגבי הקשר לפני המשחק מול טוטנהאם: "עד שיוכח אחרת הוא חף מפשע". סולומון בספסל

|
מרסלינו (IMAGO)
מרסלינו (IMAGO)

ויאריאל חוזרת הערב (שלישי) לבמה המרכזית של אירופה עם משחק חוץ קשה מול טוטנהאם בלונדון, במסגרת פתיחת עונת ליגת האלופות. מנור סולומון, המושאל מהתרנגולים, צפוי להתחיל על הספסל ולקבל דקות כמחליף נגד קבוצתו לשעבר, במשחק שצפוי למשוך עניין רב בישראל ובאירופה.

המאמן מרסלינו הגיע למסיבת העיתונאים באצטדיון טוטנהאם כשהוא מתוח, בעיקר בעקבות סדרת שאלות של התקשורת האנגלית על תומאס פארטיי. הקשר הגנאי, המואשם בחמש עבירות אונס ועבירת תקיפה מינית בתקופה בה שיחק בארסנל, היה הנושא המרכזי מבחינת העיתונאים המקומיים, הרבה יותר מהמשחק עצמו.

מרסלינו לא אהב את קו השאלות, והשיב בחדות: "תומאס הוא לא השחקן היחיד בעולם. יש משחק בליגת האלופות, רק הוא חשוב לכם?". בהמשך הדגיש כי מבחינתו מה שחשוב הוא כדורגל ולא הסערות סביבו: "אנחנו מדברים על אדם שעד שיוכח אחרת, חף מפשע. והכי חשוב, יש לנו משחק לשחק, ומה שחשוב הוא המגרש".

תומאס פארטיי (IMAGO)תומאס פארטיי (IMAGO)

לצד ההגנה על עקרון החפות, המאמן החמיא לפארטיי מבחינה מקצועית: "הוא בכושר משחק אופטימלי ואנחנו שמחים שהוא איתנו, גם כשחקן וגם כאדם. אחרי תקופת הסתגלות קצרה, הוא יגיע בוודאות לרמה שאנחנו מכירים ממנו". בכך למעשה הבהיר מרסלינו כי הקשר יעמוד לרשותו מול טוטנהאם, אם לא יחול שינוי פיזי ברגע האחרון.

הסוגיה סביב פארטיי העיבה על ההכנות, אך המאמן הספרדי ניסה להעביר מסר מאזן: מצד אחד, תמיכה חד משמעית בשחקן, ומצד שני, קריאה להתמקד בכדורגל עצמו. "אני לא נוהג לחשוף הרכבים במסיבת עיתונאים, אבל תומאס עם הקבוצה, הוא זמין, ואם לא תהיה בעיה גופנית, הוא ישחק".

מרסלינו גם שיתף בתחושותיו לקראת החזרה לליגת האלופות: "זה חלום עבור כולנו. זו התחרות היפה ביותר שיש, והמעמד הזה מרגש אותנו מאוד. ברור שאנחנו מכוונים הכי רחוק שאפשר, אפילו חצי הגמר, אבל אנחנו יודעים שזה יעד קשה מאוד".

מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)

המאמן נדרש גם לשאלה על טוטנהאם והכוח של הקבוצה תחת תומאס פרנק: "זו קבוצה שמשחקת מהר, בעוצמה, בלחץ גבוה אחרי איבודי כדור. אנחנו צריכים לשחק עם הכלים שלנו, להיות רציפים וליהנות מהמשחק. מי שיהיה חד יותר ברחבה ינצח".

בתוך כל זה, סולומון צפוי לקבל דקות מול הקבוצה שמחזיקה בכרטיסו. עבורו זו הזדמנות מיוחדת להוכיח את עצמו על הבמה האירופית, גם אם מהספסל. במקביל, עיניי כולם יופנו לפארטיי, שממשיך לעורר מחלוקת מחוץ למגרש, אך נהנה מאמון מלא מהמאמן שלו בתוך חדר ההלבשה.

המשחק בלונדון יהווה מבחן משמעותי ראשון עבור הצוללת הצהובה בקמפיין האירופי הנוכחי, כאשר שאלות מקצועיות משתלבות בדרמות חוץ ספורטיביות. מרסלינו, מצידו, מבקש להחזיר את הפוקוס לכר הדשא, ושם, תומאס פארטיי צפוי להיות בורג מרכזי במערך שלו.

