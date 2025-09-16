יום חמישי, 25.09.2025 שעה 06:27
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
00-00וירטוס בולוניה1
00-00הכוכב האדום2
00-00פאריס3
00-00מונאקו4
00-00באיירן מינכן5
00-00הפועל ת"א6
00-00ליון וילרבאן7
00-00אנדולו אפס8
00-00פנרבחצ'ה9
00-00אולימפיה מילאנו10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00אולימפיאקוס12
00-00פנאתינייקוס13
00-00ריאל מדריד14
00-00באסקוניה15
00-00ולנסיה16
00-00ברצלונה17
00-00ז'לגיריס קובנה18
00-00מכבי ת"א19

היסטוריה? דבון בן ה-13 עשוי לשחק בברצלונה

הסנטר הצעיר (2.10) רשם הופעת בכורה לא רשמית בבוגרים והקטלונים החלו בהליך לרישומו ככדורסלן מקצועי. פניירויה: "הוא שונה, אבל תנו לו קצת זמן"

|
מוחמד דבון (IMAGO)
מוחמד דבון (IMAGO)

הכישרון הענק של ברצלונה, מוחמד דבון, רק בן 13, אך כבר החל לרשום היסטוריה. ביום שישי האחרון ערך הופעת בכורה בקבוצת הבוגרים של ברצלונה, בגיל 13, 10 חודשים ו-22 ימים, במשחק הכנה מול ג’ירונה – בו שיחק 10 דקות, קלע 4 נקודות (כולל דאנק עוצמתי) והוריד 3 ריבאונדים.

למרות שמדובר היה במשחק ידידות, בברצלונה לא מתכוונים להמתין זמן רב: המועדון כבר החל בתהליך רישום דבון במועצה העליונה לספורט בספרד, כדי לאפשר לו לשחק בליגה הספרדית (ה-ACB) ואף ביורוליג, כאשר ישלים את גיל העבודה החוקי במדינה (16). דבון יחגוג יום הולדת 14 ב-21 באוקטובר הקרוב.

קרוב לשבור שיא היסטורי

אם יערוך הופעה רשמית עוד העונה, דבון יהפוך לשחקן הצעיר ביותר אי פעם שמשחק בליגה הספרדית, וישבור את שיאו של בסאלה בגאיוֹקו, ששיחק בגיל 14 ו-7 חודשים בלבד. גם ריקי רוביו (14 שנים ו-11 חודשים) וקרלוס אלוסן (15 שנים ו-10 חודשים) נמנים על השמות הבולטים שעשו זאת בגיל צעיר במיוחד.

זז'ואן פניירויה (IMAGO)

המאמן ז'ואן פניירויה קורא להרגיע את ההתלהבות: "הוא ילד שונה, זה נכון, אבל הוא רק בתחילת הדרך. יש לו גישה טובה, אבל הוא עוד מאוד בוסרי. אל תצפו ממנו לפתור את הבעיות של הקבוצה. הכל בתהליך טבעי. הוא רק מתחיל", אמר המאמן.

כאמור, כבר בעונה שעברה שקלו בברצלונה לשלב את דבון, אך בעיות בירוקרטיות מנעו זאת. כעת, נדמה שהדרך פתוחה עבור הסנטר הענק להתחיל לפרוץ את דרכו, מוקדם מהצפוי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
