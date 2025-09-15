יום שני, 22.12.2025 שעה 00:58
ליגה ספרדית 25-26
4620-5118ברצלונה1
4216-3618ריאל מדריד2
3716-3318אתלטיקו מדריד3
3515-3116ויאריאל4
3016-2016אספניול5
2819-2917בטיס6
2319-2017סלטה ויגו7
2322-1517אתלטיק בילבאו8
2220-2317אלצ'ה9
2026-2417סביליה10
2022-1317חטאפה11
1820-1717אוססונה12
1824-1917מיורקה13
1820-1417אלאבס14
1820-1317ראיו וייקאנו15
1725-2117ריאל סוסיאדד16
1626-1617ולנסיה17
1533-1517ג'ירונה18
1126-717אוביידו19
1029-1716לבאנטה20

בתום משחק נהדר: אספניול גברה 2:3 על מיורקה

המחזור הרביעי בליגה הספרדית ננעל עם משחק רב שערים ואירועים. האורחת חזרה מפיגור כפול, אך הקטלונים הצליחו לנצח למרות חיסרון מספרי בחצי השני

אספניול חוגגת (La Liga)
אספניול חוגגת (La Liga)

המחזור הרביעי הליגה הספרדית ננעל הערב (שני) עם משחק נהדר בין אספניול למיורקה, בסיומו ניצחו הקטלונים 2:3 עם שער ניצחון בדקה ה-81 וזאת למרות חיסרון מספרי לאורך כל המחצית השנייה. בעוד אספניול עם עשר נקודות מ-12 אפשריות, מיורקה מסובכת עם נקודה אחת בלבד לאחר ארבעה מחזורים.

המשחק נפתח לטובת המארחת שעלתה ליתרון ראשון בדקה ה-20 משער של פרה מייה. רבע שעה חלפה ורוברטו פרננדס הכפיל את היתרון. לפני הירידה למחצית ודטא מוריקי צימק ל-1:2 אחרי פנדל מדויק, ובתוספת הזמן פרה מייה, שכבש את הראשון, הורחק בכרטיס אדום ישיר.

בחצי השני ודאט מוריקי השלים צמד ואיזן ל-2:2 עבור האורחת, אך בדקה ה-81 היה זה תורה של אספניול לדייק מהנקודה הלבנה וקיקה גרסיה הכריע את התוצאה בסיום.

