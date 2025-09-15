יום שלישי, 16.09.2025 שעה 00:17
עמית בן שושן

למעט 20 דקות, בית"ר לא הופיעה

עמית בן שושן בטור אישי ל-ONE: כדורגל גדול לא ראינו, אך ברדה הוכיח קור רוח עם חילופים חכמים ברגעי מפתח. שועה לא מתקרב ליכולת שלו מהעונה שעברה

איזו אווירה מחשמלת הייתה הערב בבלומפילד. שתי הקבוצות הגיעו עם מטרה אחת, לנצח, והמשחק נפתח בקצב גבוה במיוחד. כבר מהפתיחה בלטו שני הבלמים של הפועל תל אביב, בגובה, באתלטיות ובעוצמות. נדמה שמדובר בצמד שיכול להעניק לאדומים לא מעט נקודות העונה, במיוחד במצבים נייחים. אליניב ברדה הציב מערך עם אמצע קשוח במיוחד ואגפים מהירים ויצירתיים.

בית”ר, לעומת זאת, פתחה מהוססת. רק לאחר דקות ארוכות נכנסה לעניינים, בעיקר בזכות מנדי שיצר מספר איומים לשער. השינוי האמיתי הגיע כשדור מיכה נכנס מצוין למשחק והחליף את ירין לוי שלטעמי מקומו האידאלי הוא בעמדת ה־6, שם הוא מוציא את המיטב מהיכולות שלו.

במחצית השנייה הפועל תל אביב השתלטה על המגרש, אבל דווקא בית”ר הדהימה עם שער נפלא של גיל כהן. יצחקי הגיב נכון והכניס את אביאל זרגרי ודור חוגי כדי להחזיר אנרגיות למרכז, אך זה לא הספיק. בלומפילד ראה דרמה אדירה: שער שוויון אדום ואז שער ניצחון בדקה האחרונה, שהפכו את הערב הזה לחגיגה אדומה.

עומרי אלטמן בטירוף. שער ששווה שלוש נקודות יקרות (רדאד געומרי אלטמן בטירוף. שער ששווה שלוש נקודות יקרות (רדאד ג'בארה)

בין הצעירים, סתיו טוריאל בלט במיוחד עם ניהול התקפה מלא ביטחון ויכולת שהקשתה מאוד על ההגנה הירושלמית. צריך לומר ביושר, כדורגל גדול לא ראינו, אבל דרמה הייתה בשפע. הפועל תל אביב ידעה להפוך את התוצאה, וברדה הוכיח קור רוח עם חילופים חכמים ברגעי מפתח.

ומנגד, בית”ר ירושלים. חוץ מ־20 דקות טובות בסיום המחצית הראשונה, הקבוצה לא הופיעה. האמצע היה רך, טבארש מתקשה מאוד להשתלב ובכך פוגע ביציבות. העובדה שהוא פותח בהרכב דוחקת את ירין לוי מהעמדה האידאלית שלו כ־6, ובפועל מחלישה את הלב של הקבוצה.

אנדריאן קרייב ואיילסון טבארש במאבק אווירי (רדאד גאנדריאן קרייב ואיילסון טבארש במאבק אווירי (רדאד ג'בארה)

ולבסוף  ירדן שועה. הכישרון ברור, אבל מתחילת העונה הוא לא מצליח להתקרב לכושר הנהדר מהשנה שעברה. התחושה היא שהעמדה האידאלית עבורו היא בכנף שמאל, לא כ־10.

בשורה התחתונה בית”ר עם שיברון לב אחרי שכבר נגעה בניצחון, הפועל תל אביב עם מהפך שמוכיח שהעונה הזו יכולה להיות שייכת לשחקנים הצעירים והרעבים שלה.

ירדן שועה מתלונן בפני השופט על השריקה (רדאד גירדן שועה מתלונן בפני השופט על השריקה (רדאד ג'בארה)
