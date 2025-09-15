יום שני, 15.09.2025 שעה 21:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

עם השריקה: בית"ר י-ם השיקה מדי חוץ בהפתעה

לראשונה בישראל: הקבוצה מהבירה חנכה מדי חוץ חדשים בצבע שחור בהפתעה גמורה. גם השחקנים עצמם גילו על התלבושת רק כשסיימו את החימום והתלבשו למשחק

|
עומר אצילי משיק את מדי החוץ החדשים (באדיבות המועדון)
עומר אצילי משיק את מדי החוץ החדשים (באדיבות המועדון)

בית"ר ירושלים - מועדון אשר לקח בשנים האחרונות את נושא תלבושות המשחק ברצינות, לקח אותנו הערב (שני) שלב אחד קדימה עם השקה שטרם נראתה כמותה בישראל. 

במהלך שנשמר לאורך כל התקופה האחרונה בצורה דיסקרטית, המועדון החליט להשיק את המדים בצבע השחור רגע לפני המשחק מול הפועל תל אביב בבלומפילד.

התלבושת, שעוצבה בהשראת האלמנטים המסורתיים של העיר, ירושלים, ממשיך את הקו של המועדון שמציין וחוגג תשעים שנה להיווסדו. תלבושת החוץ עוצבה בהשראת האלמנטים המסורתיים של העיר, בצבע שחור עם פסים צהובים בוהקים ברוח המועדון.

עומר אצילי משיק את מדי החוץ החדשים (באדיבות המועדון)עומר אצילי משיק את מדי החוץ החדשים (באדיבות המועדון)
מדי החוץ החדשים של בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)מדי החוץ החדשים של בית"ר ירושלים (באדיבות המועדון)

המהלך התקבל בהפתעה גמורה, שכן גם השחקנים עצמם גילו על התלבושת רק כאשר סיימו את החימום והתלבשו לקראת המשחק. אוהדים שירצו לרכוש ולהתחדש בתלבושת החוץ החדשה יוכלו לעשות זאת כבר עכשיו באתר הרשמי של המועדון.

מדי החוץ החדשים של בית"ר ירושים (באדיבות המועדון)מדי החוץ החדשים של בית"ר ירושים (באדיבות המועדון)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */