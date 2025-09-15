יום שני, 22.12.2025 שעה 01:11
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
3218-3515מכבי פ"ת1
3214-2716מכבי הרצליה2
2816-2016הפועל כפ"ס3
2517-2316הפועל ראשל"צ4
2422-2515הפועל כפר שלם5
2321-2515מ.ס כפר קאסם6
2221-2316מ.ס קריית ים7
2120-2215הפועל ר"ג8
2018-1915הפועל עכו9
2027-2316עירוני מודיעין10
1824-1516הפועל רעננה11
1628-1516הפועל עפולה12
1535-2716מכבי יפו13
1526-1516בני יהודה14
1421-1915הפועל חדרה15
1323-1816הפועל נוף הגליל16

אלון זיו פוטר מיפו, ברוך המועמד להחליפו

המאמן שהגיע במהלך העונה הקודמת והצליח להוציא את הבולגרים מהתחתית סיים את תפקידו במועדון. נערכה כבר פגישה עם מאמנה לשעבר של הפועל רמת גן

|
אלון זיו (שחר גרוס)
אלון זיו (שחר גרוס)

מכבי יפו משנה את פניה. אחרי פתיחת עונה לא טובה, שכללה תיקו ושלושה הפסדים בארבעת המשחקים הראשונים בליגה הלאומית, החליטו בהנהלת הקבוצה הערב (שני) להיפרד ממאמנה אלון זיו.

זיו הגיע לקבוצה במהלך העונה הקודמת, עזר לה להיחלץ מהתחתית ופתח את העונה על הקווים, אך התוצאות האחרונות הובילו לזעזוע מוקדם. כפי שפורסם ב-ONE, איציק ברוך הוא המועמד המוביל להחליפו, כשאף התקיימה פגישה בין הצדדים.

אם ברוך אכן ימונה למאמן החדש של הבולגרים, הוא ישוב לקדנציה חמישית כשהאחרונה שבהן הייתה מוצלחת מאוד בו הוא הצליח להעלות את המועדון לליגה הלאומית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק?
לאמין משחק באולינג, הצליח לעשות סטרייק? נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */