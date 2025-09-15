אלון זיו פוטר מיפו, ברוך המועמד להחליפו

מכבי יפו משנה את פניה. אחרי פתיחת עונה לא טובה, שכללה תיקו ושלושה הפסדים בארבעת המשחקים הראשונים בליגה הלאומית, החליטו בהנהלת הקבוצה הערב (שני) להיפרד ממאמנה אלון זיו.

זיו הגיע לקבוצה במהלך העונה הקודמת, עזר לה להיחלץ מהתחתית ופתח את העונה על הקווים, אך התוצאות האחרונות הובילו לזעזוע מוקדם. כפי שפורסם ב-ONE, איציק ברוך הוא המועמד המוביל להחליפו, כשאף התקיימה פגישה בין הצדדים.

אם ברוך אכן ימונה למאמן החדש של הבולגרים, הוא ישוב לקדנציה חמישית כשהאחרונה שבהן הייתה מוצלחת מאוד בו הוא הצליח להעלות את המועדון לליגה הלאומית.