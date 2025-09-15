אחרי ששוחרר מאילת: שפרד מועמד לנס ציונה

הגארד, שעזב את הקבוצה הדרומית בגלל שלא תשחק בליגת העל, בשיחות עם הקבוצה של עמית שרף. עירוני נהריה מצאה שחקן פנים.

הרכז קייסי שפרד, שחתם כבר בעירוני אילת, אך שוחרר ממנה, בגלל שהאיחוד שלה עם הפועל עפולה לא אושר, עשוי להשאר בישראל. שפרד (31, 1.89) הספיק לשחק בישראל משחק אחד בלבד, בעונת 2023/24. מדובר על משחק ששוחק בשישי באוקטובר 2023, רגע לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל ואחר כך ביקש לעזוב את ישראל.

באותו משחק נס ציונה ניצחה את עפולה 73:77, אבל שפרד רשם משחק לא רע בכלל של 17 נקודות וחמישה ריבאונדים, עם 42.9% מעבר לקשת (3 מ-7), 100% מהעונשין (2 מ-2) ו-42.9% גם לשתיים (3 מ-7) וכל זאת ב-31 דקות. קבוצתו האחרונה הייתה ניז’ני נובגורוד הרוסית.

עירוני נהריה החתימה את שחקן הפנים סידני קרי

קרי (25, 2.04) שיחק במכללות גרנד קניון ולואיוויל והעונה שעברה היתה הראשונה שלו במקצוענים.

בעונת 2024/25 שיחק בפנטראס דה מיראנדה בוונצואלה, שם רשם ב־21 משחקים ממוצעים של 18.3 נקודות, 11.4 ריבאונדים ו־1.8 אסיסטים.

בהמשך אותה עונה הופיע גם במארינרוס דה פוארטו פלאטה בליגה הדומיניקנית, עם 12 משחקים בהם קלע 19 נקודות, הוריד 10.5 ריבאונדים ומסר 2.7 אסיסטים בממוצע.

נהריה ממשיכה לחפש גארד זר, לאחר שג'ייס טאונסנד, שהיה סגור כבר בקבוצה, חתם במכבי רעננה בסופו של דבר.