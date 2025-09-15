יום שני, 15.09.2025 שעה 18:01
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

אחרי ששוחרר מאילת: שפרד מועמד לנס ציונה

הגארד (31, 1.89), שעזב את הקבוצה הדרומית בגלל שלא תשחק בליגת העל, בשיחות עם הקבוצה של עמית שרף. נהריה החתימה את שחקן הפנים סידני קרי

|
קייסי שפרד (IMAGO)
קייסי שפרד (IMAGO)

הגארד, שעזב את הקבוצה הדרומית בגלל שלא תשחק בליגת העל, בשיחות עם הקבוצה של עמית שרף. עירוני נהריה מצאה שחקן פנים. 

הרכז קייסי שפרד, שחתם כבר בעירוני אילת, אך שוחרר ממנה, בגלל שהאיחוד שלה עם הפועל עפולה לא אושר, עשוי להשאר בישראל. שפרד (31, 1.89) הספיק לשחק בישראל משחק אחד בלבד, בעונת 2023/24. מדובר על משחק ששוחק בשישי באוקטובר 2023, רגע לפני פרוץ מלחמת חרבות ברזל ואחר כך ביקש לעזוב את ישראל. 

באותו משחק נס ציונה ניצחה את עפולה 73:77, אבל שפרד רשם משחק לא רע בכלל של 17 נקודות וחמישה ריבאונדים, עם 42.9% מעבר לקשת (3 מ-7), 100% מהעונשין (2 מ-2) ו-42.9% גם לשתיים (3 מ-7) וכל זאת ב-31 דקות. קבוצתו האחרונה הייתה ניז’ני נובגורוד הרוסית. 

עירוני נהריה החתימה את שחקן הפנים סידני קרי 

קרי (25, 2.04)  שיחק במכללות גרנד קניון ולואיוויל והעונה שעברה היתה הראשונה שלו במקצוענים. 

בעונת 2024/25 שיחק בפנטראס דה מיראנדה בוונצואלה, שם רשם ב־21 משחקים ממוצעים של 18.3 נקודות, 11.4 ריבאונדים ו־1.8 אסיסטים.

בהמשך אותה עונה הופיע גם במארינרוס דה פוארטו פלאטה בליגה הדומיניקנית, עם 12 משחקים בהם קלע 19 נקודות, הוריד 10.5 ריבאונדים ומסר 2.7 אסיסטים בממוצע.

נהריה ממשיכה לחפש גארד זר, לאחר שג'ייס טאונסנד, שהיה סגור כבר בקבוצה, חתם במכבי רעננה בסופו של דבר.

