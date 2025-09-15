אלונסו: התלונה לפיפ"א? זכותנו להגן על עצמנו

ריאל מדריד ערכה היום מסיבת עיתונאים לקראת משחק הפתיחה שלה בליגת האלופות מול מארסיי, בהשתתפות המאמן צ'אבי אלונסו והקשר אורליאן טשואמני. שניהם התייחסו לנושאים רבים, מהציפיות במפעל האירופי ועד למעמדו של קיליאן אמבפה בקבוצה. מי שחוזרים רשמית לסגל הם ג’וד בלינגהאם שהחלים מניתוח בכתף שעבר לאחרונה, ואדוארדו קמאבינגה.

צ'אבי אלונסו פתח את דבריו והדגיש את ההתרגשות: "אנחנו מתחילים עם המון התלהבות לשחק בליגת האלופות עם ריאל מדריד. להיות בברנבאו זה אפילו יותר מיוחד. אנחנו רוצים להמשיך להתקדם מול יריבה קשה ולקוות לפתיחה טובה". בהמשך נשאל על הלחץ במועדון הכי מצליח ביבשת ואמר: "זה כבוד, זו אחריות וזה גם מניע, ואת זה אנחנו נהנים לקחת על עצמנו".

המאמן נשאל גם על אמבפה והציפיות סביבו: "לא, הוא לא נראה לי לחוץ. אנחנו בתחילת הדרך והמטרה היא לזכות בליגת האלופות מוקדם ככל האפשר. דיברנו היום על המשמעות של הצ'מפיונס, לא על מה שיקרה במאי. אמבפה הוא חלק מהמסע, אבל לא אובססיבי". לדבריו, הצרפתי כבר מראה איכויות יוצאות דופן, אך הדגיש כי ההצלחה תלויה באיכות הקולקטיבית של הקבוצה, ולא רק בשל אמבפה, ויניסיוס או רודריגו.

קיליאן אמבפה (La Liga)

בנוגע לשחקנים אחרים, אלונסו שיבח את דני קרבחאל: "יש בו גן תחרותי שלא השתנה מאז 2013. הוא התבגר, הפך לקפטן ומשפיע מאוד על יתר השחקנים. זה חיוני שיהיה לנו גרעין חזק שמוביל את השאר". על ויניסיוס אמר כי דיבר איתו אחרי משחק בו הקריב את עצמו לטובת הקבוצה, והבהיר שהוא מוכן ומלא אנרגיות לקראת המפגש מחר. בנוסף התייחס לעברו כשחקן והסביר שלא עזב מוקדם מדי: "היו חמש שנים מאוד אינטנסיביות. למדנו שצריך גם להפסיד הרבה כדי לנצח. הדסימה הייתה רגע היסטורי".

אלונסו התייחס גם לנושאים חיצוניים: לטענות סביב השופטים אמר שאין טעם להמשיך לעסוק בכך, ולתלונה שהוגשה לפיפ"א ציין שזו זכותו של המועדון להגן על האינטרסים שלו. גם לנושא בדיקות הסמים שנערכו לשחקנים הוא התייחס בקצרה: "זה עיכב את האימון, אבל זה לא בשליטתנו".

לאחר דברי המאמן, דיבר אורליאן טשואמני שהביע גאווה במספר ההופעות שלו: "150 משחקים במדי ריאל מדריד זה חלום. אני מנסה ליהנות מכל רגע, לנצח תארים ולהמשיך הלאה". הקשר הדגיש כי הלחץ במועדון קיים תמיד: "במדריד תמיד צריך לנצח, כל עונה. בשנה שעברה לא זכינו בהרבה ואני מקווה לעשות יותר העונה".

אורליאן טשואמני מוסר (רויטרס)

על אמבפה אמר טשואמני: "קיליאן תמיד היה ברמה גבוהה. הוא כובש כמו תמיד ועוזר לנו לנצח. איתו הסיכויים שלנו גדולים יותר". לדבריו, הקבוצה כולה השתפרה מאז פתיחת העונה תחת אלונסו: "אנחנו מנסים לבצע את מה שהוא דורש, לשחק שונה מאשר עם אנצ'לוטי, וכל משחק אנחנו משתפרים".

בנוגע למשחק מול מארסיי אמר: "זו קבוצה חזקה מאוד בליגה הצרפתית, האווירה בוולודרום מיוחדת ואנחנו חייבים לשחק ברמה גבוהה כדי לנצח". הקשר הצרפתי הוסיף כי הוא מחכה במיוחד למשחק הזה כבן ארצו, ואפילו קיבל בקשות רבות לכרטיסים מהחברים בצרפת.

טשואמני סיכם באומרו כי המטרה ברורה: "אנחנו רוצים לנצח כל משחק כדי להגיע שוב לטופ. מחר זה הצעד הראשון, ואני מקווה שנתחיל את הדרך בצורה הכי טובה".