ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
94-64אתלטיק בילבאו3
94-64חטאפה4
73-84ויאריאל5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
16-23מיורקה19
111-24ג'ירונה20

ספרד לברצלונה: לאמין ימאל ישחק עם זריקה

פרטים חדשים מתגלים מפציעת הכוכב: הקטלונים מחזיקים בהוכחות שהם הזהירו את הנבחרת שהשחקן סובל מכאיבם, אך שם נתנו לו זריקה כדי שישחק מול טורקיה

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

בזמן שברצלונה עדיין ממתינה להתפתחויות במצב הפציעה של לאמין ימאל, כדי לדעת אם יוכל להשתתף בבכורה האירופית מול ניוקאסל לאחר שנעדר מהמשחק מול ולנסיה, המאמן האנזי פליק חזר על דבריו בנוגע לטיפול שקיבל השחקן בזמןש הייתו עם הנבחרת: "אמרתי מה שאמרתי וזה הכל. אין לי מה להוסיף", אמר הגרמני לאחר המשחק.

לפני המשחק, המנהל הספורטיבי של המועדון, דקו, הצטרף לעמדתו של המאמן כשהצהיר: "משחקי נבחרת תמיד מסובכים. השחקנים לעיתים קרובות חוזרים עם פציעות. אני מסכים עם המאמן: אנחנו צריכים לשפר את התקשורת ואת הפרוטוקולים".

בברצלונה מחזיקים בהוכחות כתובות לכך, שבניגוד לעמדת ההתאחדות, האחרונה ידעה שהשחקן סובל מכאבים, שבאחד הימים הוא כלל לא הצליח לצאת מהמלון, ושקיבל זריקה כדי שיוכל לשחק מול טורקיה.

לאמין ימאל תופס את הראש (IMAGO)לאמין ימאל תופס את הראש (IMAGO)

באותו משחק, ימאל שיחק 79 דקות, אף שהתוצאה כבר הייתה מוכרעת לטובתה של הנבחרת של לואיס דה לה פואנטה אחרי חצי שעה בלבד. המסרים שהגיעו לברצלונה ממחנה האימונים של ספרד כללו התייחסויות ל"כאבים חריפים בגב התחתון", ל"צורך בטיפול מתמשך" ול"שהייה במלון לצורך טיפול" (זה מה שאליו התכוון פליק כאשר אמר שהשחקן לא התאמן). במחנה האימונים אף פורטו סוגי הטיפול, כולל העובדה שהשחקן קיבל זריקת וולטרן (או משהו דומה).

הכעס של פליק נובע גם מכך שבנבחרת הבטיחו שהטיפול בכאבים של ימאל יתבצע תחת ההנחה של "אפס סיכון", דבר שלדעת ברצלונה לא התקיים בפועל, כפי שהעובדות הוכיחו.

יחד עם זאת, נכון גם שבכל ההודעות שהגיעו מצד לה רוחה הודגש כי המילה האחרונה על גופו תהיה שייכת לשחקן עצמו. ונדמה כי ימאל אכן אמר שהוא רואה את עצמו כשיר לשחק, אף שברצלונה טוענת שמדובר בשחקן בן 18 בלבד, חסר ניסיון במצבים כאלה, ושצריך להיות מישהו מהצוות המקצועי או הרפואי שירסן את רצונו לשחק או ינהל בצורה נכונה יותר את הדקות שלו.

“הייתה תקשורת, היו כאבים וגם טיפול, אך ברור שהפרוטוקול כולו דורש שיפור משמעותי. שני הגופים יפעלו יחד כדי לשדרג אותו ולמנוע הישנות מקרים דומים בעתיד”, סיכמו בספרד.

