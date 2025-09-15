יום ראשון, 21.09.2025 שעה 09:22
ליגה ברזילאית 25-26
5010-4722פלמנגו1
4918-3622פלמייראס2
4716-3723קרוזיירו3
3917-3423בוטאפוגו4
3923-3922מיראסול5
3725-3022באהיה6
3523-2723סאו פאולו7
3129-2622פלומיננזה8
3133-2823ברגנטינו9
2928-2423קורינתיאנס10
2823-2223סיארה11
2733-2622אינטרנסיונל12
2526-2122אתלטיקו מיניירו13
2527-2022גרמיו14
2333-3222ואסקו דה גמה15
2332-2122סאנטוס16
2235-1924ויטוריה17
2143-1922ג'ובנטוד18
1838-2323פורטלזה19
1134-1521ספורט רסיפה20

ניימאר זועם: מגרש עם דשא סינתטי זה בולשיט

הכוכב של סנטוס שוב התלונן על כך שהוא נאלץ לשחק בתנאים לא מתאימים, במיוחד לאחר שסובב את הקרסול על מגרש עם דשא סינתטי פחות מדקה משריקת הפתיחה

ניימאר (IMAGO)
ניימאר (IMAGO)

זו לא הפעם הראשונה, וגם לא תהיה האחרונה, שבה ניימאר מתלונן בפומבי על מצב המשטחים באצטדיונים בברזיל. לפני שבוע הוא כבר הביע את התנגדותו לשחק על מגרש עם דשא סינתטי. כעת הוא שוב עשה זאת ברשתות החברתיות.

הטענה הראשונה שלו הייתה לגבי הצורך לשחק במגרשה של אתלטיקו מיניירו, משום שאצטדיון ארנה MRV מצויד בדשא סינתטי.

בסופו של דבר כוכב סנטוס פתח בהרכב, אך סובב את הקרסול פחות מדקה מפתיחת המשחק, אף על פי שהמשיך לשחק.

הסטורי של ניימאר (צילום מסך)הסטורי של ניימאר (צילום מסך)

"בדוק... סינתטי זה בולשיט..." כתב בסטורי בחשבון האינסטגרם האישי שלו. ניימאר סובב את הקרסול במהלך שבו היה לבדו, כשפחות מדקה חלפה משריקת הפתיחה. המשחק עצמו הסתיים ב-1:1.

