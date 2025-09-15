ניימאר זועם: מגרש עם דשא סינתטי זה בולשיט

זו לא הפעם הראשונה, וגם לא תהיה האחרונה, שבה ניימאר מתלונן בפומבי על מצב המשטחים באצטדיונים בברזיל. לפני שבוע הוא כבר הביע את התנגדותו לשחק על מגרש עם דשא סינתטי. כעת הוא שוב עשה זאת ברשתות החברתיות.

הטענה הראשונה שלו הייתה לגבי הצורך לשחק במגרשה של אתלטיקו מיניירו, משום שאצטדיון ארנה MRV מצויד בדשא סינתטי.

בסופו של דבר כוכב סנטוס פתח בהרכב, אך סובב את הקרסול פחות מדקה מפתיחת המשחק, אף על פי שהמשיך לשחק.

הסטורי של ניימאר (צילום מסך)

"בדוק... סינתטי זה בולשיט..." כתב בסטורי בחשבון האינסטגרם האישי שלו. ניימאר סובב את הקרסול במהלך שבו היה לבדו, כשפחות מדקה חלפה משריקת הפתיחה. המשחק עצמו הסתיים ב-1:1.