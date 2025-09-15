יום שני, 15.09.2025 שעה 17:37
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

אוהבות הכרעה: הכל לקראת הפועל ת"א - בית"ר

כל 8 המשחקים האחרונים בין האדומים לצהובים-שחורים הייתה מנצחת, כשבמפגשים האחרונים, העליונות של הירושלמים ברורה. ב-20:30 - המארחת מחפשת נקמה

|
עומר אצילי וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי וסתיו טוריאל (רדאד ג'בארה)

כמה שליגת העל התגעגעה למפגשים בין הפועל תל אביב לבית”ר ירושלים. הערב (שני, 20:30), אחת היריבויות הגדולות בכדורגל הישראלי שוב תחזור למרכז הבמה, כאשר האדומים יארחו את הצהובים-שחורים לקרב מסקרן באצטדיון בלומפילד, שבו באמת כל תוצאה נראית אפשרית. 

כזכור, המפגש האחרון בין הקבוצות בבלומפילד זכור כסיוט גדול לאוהדי הפועל ת”א, וכזיכרון מתוק עבור הקהל הירושלמי, שקבוצתם הורידה את האדומים לליגה המשנה כמעט באופן רשמי אחרי 1:5 מוחץ בפלייאוף התחתון של עונת 2023/24. 

אגב, כל שמונת המשחקים האחרונים בין הקבוצות הוכרעו, כאשר בחמישה מהמקרים היה זה לטובתה של הפועל ת”א. בית”ר ירושלים ניצחה בשלושה מארבעת המשחקים האחרונים בין הקבוצות, כאשר לפני כן, הפועל רשמה רצף של ארבעה ניצחונות רצופים. התיקו האחרון בין הקבוצות בליגה היה ב-24.4.2021, במשחק שנגמר ללא שערים. 

שני שחקני המפתח יהיו כמובן סתיו טוריאל בצד האדום, ועומר אצילי בצד הצהוב-שחור. טוריאל, שבעונתו האחרונה בליגת העל (2023/24) בישל שלושה שערים, אך לא כבש, הספיק למצוא את הרשת העונה כבר פעמיים ב-123 דקות, כשעשה זאת עם שער ניצחון בחזור הראשון מול עירוני קריית שמונה, ושער שוויון ב-2:2 מול בני ריינה, משחק בו גם החמיץ פנדל. מנגד, עומר אצילי כבר צמד במחזור הראשון מול בני סכנין

גם המצ’אפ במרכז השדה יהיה מעניין במיוחד, שם נתן יהיה לראות את אנדריאן קרייב הנהדר של הפועל תל אביב, שכבר הספיק לכבוש שער ניצחון דרמטי מול ריינה ולנצח בכל ששת מאבקי האוויר שבהם היה מעורב העונה, מול מקבילו מבית”ר, איילסון טבארש מקייפ ורדה, שרשם הכי הרבה מסירות שהובילו לבעיטה/נגיחה – חמש כאלה. 

