"לא אוהב אופוריה, יהיו גם רגעים קשים העונה"

מכבי תל אביב העפילה לליגה האירופית, אך המשחק הראשון שלה בליגה נדחה. המשחק יתקיים מחר (שלישי, 19:30) כאשר אלופת המדינה תתארח אצל הפועל פתח תקווה, במטרה לשמור על מאזן מושלם של תשע נקודות מתוך תשע אפשריות. לקראת המשחק, מאמן הקבוצה ז’רקו לאזטיץ’ דיבר הערב (שני) במסיבת עיתונאים שהועברה בשידור חי כאן באתר ONE.

מסע"ת מכבי תל אביב לקראת הפועל פ"ת

לאזטיץ’ התייחס ליריבה, הפועל פ”ת: “הם מאוד הרשימו אותי, מאוד נהניתי לצפות בהם גם במשחקי גביע הטוטו והליגה. אני שמח לראות מאמן צעיר כמו עומר פרץ שעובד בקבוצה קטנה ומצליח לבנות קבוצה שיודעת מה היא רוצה לעשות עם הכדור ובלי הכדור. זה מדהים, הם הרשימו אותי בהרבה אספקטים, במיוחד בלחץ. אנחנו מודעים למה שהם עשו בליגה השנייה. יש לנו לו”ז עמוס לפנינו. אני יודע שהם טובים בלחץ, ונצטרך להיות מוכנים כדי לקרוא את המשחק בצורה נכונה ולקבל החלטות טובות תוך כדי המשחק, עם ובלי הכדור.”

על הפערים שמסתמנים בין הקבוצות הגדולות לקטנות בפתיחת העונה הנוכחית: “זו רק ההתחלה, בואו נדבר לאחר עשרה משחקים ואז נוכל לראות לאן כל קבוצה הולכת. יש את מכבי חיפה, הפועל ת”א, הפועל פ”ת, אנחנו, קריית שמונה ועוד קבוצות טובות, זה כמעט חצי ליגה. אסור לשכוח שנתניה הובילה 0:2 על הפועל באר שבע. כרגע, התוצאות גבוהות, אבל נראה מה יהיה בעוד כמה משחקים, זו רק ההתחלה.”

האם הוא מרוצה מהסגל: “אני מאוד מרוצה מהסגל. אנחנו בהתחלה, אבל אני מרוצה מאיך שהסגל מתנהג ומהאווירה באימונים. כמובן שבמשחקים האחרונים זה עבד טוב כי שלטנו במשחקים הגנתית והתקפית ועשינו את מה שאנחנו רוצים. אבל זו רק ההתחלה, ויהיו לנו עוד רגעים קשים לאורך העונה. אני לא אוהב אופוריה, אני יודע שאנחנו יכולים להפסיד גם מחר. דברים קטנים מכריעים משחקים, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהתקופה הזאת תמשיך.”

ז'רקו לאזטיץ' (חגי מיכאלי)

על רז שלמה ויון ניקולאסקו, שחוו פגרת נבחרת לא מוצלחת: “עקבנו אחרי כל מה שקרה במפגרה הבינלאומית, כל סיטואציה היא בפני עצמה. כמובן שעקבנו אחרי כל שחקן, אבל בסופו של דבר זו הקבוצה. הצוות שלי ואני דנים כל יום על הרבה נושאים, ובוחרים את השחקנים שהכי מתאימים לכל משחק.”

על קרווין אנדרדה והליו וארלה שרשמו את משחקם הראשון בקבוצה מול טבריה והרשימו: “אנחנו צריכים להכניס אותם לעניינים כל יום. יש לי כמה רעיונות וצריך לראות איך זה ייראה היום. נעשה את מה שהכי טוב בשביל הקבוצה.”

על פרשת אורי עזו: “אני מעדיף להתמקד במשחק, שאר הנושאים הם רגישים.”

על איסוף סיסוקו: “הוא בסדר כרגע.”

על שגיב יחזקאל שנמצא בכושר מצוין: “אין ספק בכך, שגיב שחקן מדהים והוא הראה את זה גם בעונה שעברה, אך לרוע המזל הוא נפצע. אנחנו דואגים לו כדי שיהיה בריא, אנחנו צריכים להיות זהירים איתו, אבל אין ספק לגבי היכולות שלו.”

על מצבת השוערים ומי יפתח: “ראינו שרועי משפתי וסלוגה התחלקו כמעט בכמות המשחקים, קשה להגיד מי יהיה השוער הראשון כרגע ואני לא יכול להתחייב. יואב גראפי מתאושש לאט לאט, אנחנו נראה גם היום איך הוא מרגיש וכמו שאמרתי גם להם, כמו שאנחנו בוחרים את שחקני השדה, ככה אנחנו בוחרים גם את השוער. יש לנו שלושה שוערים מצוינים.”

חלוץ הקבוצה, אלעד מדמון, לקראת המשחק: “אין ספק שעכשיו התחיל להתחבר לנו הרבה יותר. לא נשכח שרוב הסגל שלנו השתנה והגיעו הרבה שחקנים חדשים. אנחנו רואים אותם מתאקלמים לאט לאט ונכנסים לעניינים. הפועל פ”ת יריבה קשה מאוד, נבוא הכי דרוכים ומוכנים כדי לעשות את העבודה.”

על העובדה שהוא משחק יותר במספר עמדות בהשוואה לעונה שעברה: “אני חושב שמבחינה אישית התחלתי טוב את העונה. באימונים אני מנסה להוכיח כמה שאפשר, בסופו של דבר זו החלטה של המאמן. יש לנו הרבה שחקנים מוכשרים בסגל, יש תחרות גדולה בחלק הקדמי. כל זמן שאני אשחק, אני אתן הכל ואוכיח כמה שאני יכול.”

על השינויים הגדולים בסגל וההתאקלמות של השחקנים החדשים, בדרך להשגת המטרות עד עכשיו: “קשה לענות אם אנחנו יותר טובים או לא. אנחנו השחקנים הוותיקים עושים את הכל כדי לתת לחדשים להרגיש בבית עם אומץ ושיראו את מה שהם יודעים במגרש. אני בטוח שאנחנו נהיה קבוצה עוד יותר טובה עם הזמן.”

אלעד מדמון (חגי מיכאלי)

התייחסות לעומס המשחקים בליגה ובליגה האירופית: “ברור שיש עומס, חווינו זאת גם בעונה שעברה. זה לא משהו שאנחנו לא רגילים אליו. יש לנו הרבה שחקנים בסגל והדקות יתחלקו בינינו. ישחקו השחקנים שיציגו את היכולת הטובה ביותר במהלך השבוע, ואנחנו נעשה את הטוב ביותר שאנחנו יודעים”.

על חדר ההלבשה הנוכחי: “הקבוצה שלנו מאוד התגבשה, אפילו במהירות. כולם חברים של כולם וכולם אוהבים אחד את השני, וזה ניכר גם על המגרש. השחקנים שהגיעו הבינו את הדרישות של המועדון וכולם מתאמנים במלוא הכוח. יש לנו קבוצה טובה, אנחנו רק בהתחלה ונראה מה נעשה בהמשך הדרך”.

האם התחרות על ההרכב קשה יותר מהעונה הקודמת: “תחרות על ההרכב במכבי תמיד יש, זה לא חדש. כל אחד מנסה להוכיח את עצמו, ובסופו של דבר אלה החלטות של המאמן”.

על הפערים המסתמנים בין הקבוצות הגדולות לקטנות בליגת העל: “אפשר להגיד שהקבוצות הגדולות נכנסו לעונה מוקדם יותר. אנחנו רק בתחילת העונה ותוצאות כאלה יכולות לקרות בעיקר כשקבוצות עדיין מתאקלמות לליגה. אנחנו מסתכלים ממשחק למשחק והכי חשוב לנו עכשיו זה המשחק מול הפועל פ”ת”.