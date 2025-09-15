שלום עליכם: זיו אריה צריך להתעסק בבוגרים

שלום עליכם, המנהל המיתולוגי של הפועל ירושלים בעבר, התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, ודיבר על מצבה של הקבוצה.

איך אתה רואה את הפועל ירושלים?

”אתמול ישבתי עם חברים ואמרתי להם בואו תראו את הפועל קבוצה עקשנית. אבל ראיתי שתי קבוצות, אחת מליגת העל ואחת מנערים ב’”.

לאן זה הולך מפה?

”נתעשת, זיו אריה צריך להתעסק בבוגרים עכשיו ולעזוב את מחלקות הנוער”.

אם היית מנהל בהפועל ירושלים מה היית עושה?

”קודם כל מוטיבציה לשחקנים, מחבר אותם. ושהמאמן יתעסק במה שהוא צריך, רק לעבוד עם הבוגרים. להביא שני שחקנים, להחתים את חוזז, להחזיר את איילון אלמוג, שחקנים שוברי שוויון”.

הקבוצה תרד ליגה השנה?

“לא, יש את ריינה, סכנין, טבריה ואשדוד”.

שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

אז מה הפועל ירושלים נותנת פור לליגה עכשיו?

”תראה, היו לה ארבעה משחקים קשים. המשחק היחיד שהיא הייתה יכולה לעשות אותו קל והפסידה, זה אשדוד”.

אבל אנחנו לא רואים שום תקווה.

”אני מאמין שאחרי מכבי ת”א הם יחזרו ל’ליגה שלהם’. הם מסתפקים בפלייאוף תחתון וזה לא נכון, קבוצה צריכה להיות ווינרית ולא לוזרית”.

אבל אין להם כסף, בתקופה שלכם התמוטטתם כלכלית.

”בתקופה הזו יש להם כסף והרבה מאוד, הם יכולים להביא שחקנים. בהתאחדות אמרו לי שהקופה הכי רצינית היא שלהם. כל הזמן רוצים למכור שחקנים, למה לא להביא ולהיות גדולים? לגדל דור של אוהדים חזק? אין כסף? היום זה עידן המיליארדרים”.