ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

שלום עליכם: זיו אריה צריך להתעסק בבוגרים

המנהל המיתולוגי של הפועל ירושלים דיבר ב"שיחת היום" על מצב הקבוצה: "צריך להביא שחקנים שוברי שוויון. ההתאחדות אמרה שיש למועדון קופה רצינית"

|
זיו אריה (עמרי שטיין)
זיו אריה (עמרי שטיין)

שלום עליכם, המנהל המיתולוגי של הפועל ירושלים בעבר, התראיין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’, ודיבר על מצבה של הקבוצה.

איך אתה רואה את הפועל ירושלים?
”אתמול ישבתי עם חברים ואמרתי להם בואו תראו את הפועל קבוצה עקשנית. אבל ראיתי שתי קבוצות, אחת מליגת העל ואחת מנערים ב’”.

לאן זה הולך מפה?
”נתעשת, זיו אריה צריך להתעסק בבוגרים עכשיו ולעזוב את מחלקות הנוער”.

אם היית מנהל בהפועל ירושלים מה היית עושה?
”קודם כל מוטיבציה לשחקנים, מחבר אותם. ושהמאמן יתעסק במה שהוא צריך, רק לעבוד עם הבוגרים. להביא שני שחקנים, להחתים את חוזז, להחזיר את איילון אלמוג, שחקנים שוברי שוויון”.

הקבוצה תרד ליגה השנה?
“לא, יש את ריינה, סכנין, טבריה ואשדוד”. 

שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)שחקני הפועל ירושלים (עמרי שטיין)

אז מה הפועל ירושלים נותנת פור לליגה עכשיו?
”תראה, היו לה ארבעה משחקים קשים. המשחק היחיד שהיא הייתה יכולה לעשות אותו קל והפסידה, זה אשדוד”.

אבל אנחנו לא רואים שום תקווה.
”אני מאמין שאחרי מכבי ת”א הם יחזרו ל’ליגה שלהם’. הם מסתפקים בפלייאוף תחתון וזה לא נכון, קבוצה צריכה להיות ווינרית ולא לוזרית”.

אבל אין להם כסף, בתקופה שלכם התמוטטתם כלכלית.
”בתקופה הזו יש להם כסף והרבה מאוד, הם יכולים להביא שחקנים. בהתאחדות אמרו לי שהקופה הכי רצינית היא שלהם. כל הזמן רוצים למכור שחקנים, למה לא להביא ולהיות גדולים? לגדל דור של אוהדים חזק? אין כסף? היום זה עידן המיליארדרים”.

