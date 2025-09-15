יום שני, 15.09.2025 שעה 16:20
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

קצין מרחב איילון: ננקוט ב-0 סבלנות במתפרעים

דודי שליו דיבר ב"שיחת היום" על המוכנות של המשטרה והצעדים שיינקטו: "כל אוהד שיזוהה שהוא תחת השפעת אלכוהול, ניתן יהיה 'לשרוף' את הכרטיס שלו"

|
אוהדי הפועל ת
אוהדי הפועל ת"א (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב תארח הערב (שני) ב-20:30 את בית”ר ירושלים למשחק מהלוהטים שיש לליגת העל להציע, זאת במסגרת המחזור השלישי. אותו מפגש מסקרן מביא איתו גם אווירה מתוחה, שדורשת מכוחות האבטחה להיות ערניים. דודי שליו, קצין אגף המבצעים של מרחב איילון, עלה לדבר על העניין בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך אתם נערכים למשחק בין הפועל ת”א לבית”ר?
“משטרת ישראל מחוז ת”א בפיקודו של תת ניצב דניאל חדד, אפשר לומר שסיימנו את ההערכות המקדימה לקבל את הקהל לאירוע ספורט שאמור להיות תרבותי במדינתנו. ביצענו את כל הפעולות כדי להבטיח את קבלת הקהל בצורה בטוחה ללא אירועים חריגים. נערכים עם כ-1,000 שוטרים ואנשי אבטחה שפרוסים החל מאתמול בערב בסביבות המגרש, והיום החל מהצהריים בכוחות מוגדלים. הן בהיבטי הפח”ע וכמובן הן מהבחינה הנוספת של הסדר הציבורי”.

אנחנו מבינים שיש יריבות וקוראים לקהל לכבד אחד את השני וליהנות מהחוויה. באים לכאן הורים וילדים, חשוב שהם יחוו אירוע ספורט אמיתי ולא אירועי אלימות כאלה ואחרים. למדנו מגמר הגביע ומאירועים אחרים, לקחנו את המסקנות ויישמנו אותם בשטח גם עם אמצעים ואביזרים שיכולים למנוע פגיעה בשלומו של אדם”. 

אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

אז אתה משוכנע שלא נתעסק באוהדים שקופצים מעל גדרות בלי כרטיס או פירוטכניקה שנזרקת לדשא?
”נערכנו לתרחישים האלה, משוכנע? מבחן המציאות ידבר. באנו לאירוע תרבות”.

אבל אוהדי הכדורגל שבאים לעשות בלגן, ההצהרות האלה לא מעניינות אותם.
”ואמרנו שוב, אנחנו ננקוט באפס סבלנות כלפי האנשים האלה. יש לנו שם דוחות שאנחנו יכולים לתת וגם נלך לבתי משפט אם צריך”. 

אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)אוהדי הפועל תל אביב מדליקים אבוקות (שחר גרוס)

תעשו בדיקות אלכוהול?
”כל אוהד שלפי החוק, שוטר או מאבטח יבין שהוא תחת השפעת אלכוהול, אנו רשאים לא להכניס אותו, להוציא אותו החוצה, ו”לשרוף” את הכרטיס שלו”.

איך אתם מבחינת אמצעי פירוטכניקה, ראינו שבהופעה של אייל גולן ניסו להכניס מאות אמצעים כאלה לבלומפילד.
”אנחנו עוד מאתמול ערוכים ותפסנו את פאתי המגרש. בנוסף, נערכנו בפעילות סמויה וגלויה מזה מספר ימים. אנחנו אמורים להגיע לאותם אנשים שמביאים את האמצעים האלה אל המגרש, הכל נעשה בצורה מסודרת ומושכלת. עם זאת, נערכנו עם מגנומטרים ואמצעים כאלה ואחרים, אבל ככל שייכנס ציוד שכזה, נפעל בהתאם לחוק הספורט. אם ייזרק למגרש, נעצור את המשחק ונקבל את ההחלטות עם הגורמים הרלוונטיים”. 

