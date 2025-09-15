יום שני, 15.09.2025 שעה 10:32
96-84עירוני מודיעין1
87-104מ.ס כפר קאסם2
70-43הפועל ראשל"צ3
72-53הפועל כפר שלם4
74-44הפועל כפ"ס5
62-53מכבי הרצליה6
53-93מ.ס קריית ים7
54-44הפועל עכו8
44-53הפועל ר"ג9
43-43מכבי פ"ת10
44-34בני יהודה11
35-13הפועל רעננה12
28-64הפועל חדרה13
111-64מכבי יפו14
17-14הפועל עפולה15
08-33הפועל נוף הגליל16

שוב בישראל: גודסוויי דוניו סגר בהפועל עכו

פרסום ראשון: החתמה משמעותית לצפוניים בדמות החלוץ, שזכה עם חיפה באליפות ועזב בקיץ האחרון את חדרה. השחקן יגיע לבדיקות וצפוי לחתום, שיבלי מועמד

|
גודסוויי דוניו חוגג (שחר גרוס)
גודסוויי דוניו חוגג (שחר גרוס)

בהפועל עכו לא עוברים לסדר היום על ההפסד אמש (ראשון) לעירוני מודיעין 1:0, שאמנם היה ההפסד הראשון העונה בליגה, אך לאור הצהרותיו של הבעלים צחי נקש, שמטרתו היחידה היא להעפיל בתום העונה לליגת העל, קיימת חוסר שביעות רצון גדולה מאיך שהקבוצה נראית עד כה.

לאחר עזיבתו של ריף מסיקה וריצ'ארד קולה, במועדון מבינים שהם צריכים לצרף שחקנים על מנת שהקבוצה תיראה יותר טוב בנוסף לעבודת המאמן, כאשר ל-ONE נודע לראשונה שמי שסגר במועדון ביממה האחרונה הוא החלוץ גודסוויי דוניו.

דוניו זכור בישראל מתקופתו במדי מכבי חיפה עימה זכה באליפות, כשלאחרונה שיחק עונה וחצי במדי הפועל חדרה, כשבחצי העונה הראשונה בלט, אך בעונתו השנייה הרשים פחות ועזב בתום העונה. כרגע, הוא שחקן חופשי ובמועדון יערכו לו גם בדיקות רפואיות עם הגעתו לישראל, כאשר רק לאחר מכן יחתום רשמית.

גודסוויי דוניו חוגג (אורן בן חקון)גודסוויי דוניו חוגג (אורן בן חקון)

בנוסף, שמו של חמזה שיבלי עלה במועדון והוא עשוי להצטרף. עד כה, השתלבותו בבני יהודה אינה משביעת רצון מצד שני הצדדים וביממה האחרונה עלתה האופציה להעבירו לקבוצה מהצפון, ששוקלת את המהלך.

חמזה שיבלי חוגג (אורן בן חקון)חמזה שיבלי חוגג (אורן בן חקון)
