הצביעו: איך ייגמר המפגש בין הפועל לבית"ר?

המחזור השלישי בליגת העל ימשיך היום (שני) עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד. במוקד – הפועל תל אביב תארח ב-20:30 באצטדיון בלומפילד את בית”ר ירושלים למשחק לוהט, והראשון בליגה הבכירה מאז העפלתם של האדומים מהליגה הלאומית. עוד לפני כן ב-20:00, ייצא לדרך המשחק של מכבי חיפה בסמי עופר מול מ.ס אשדוד, שם הירוקים מקווים לחזור לנצח.

כעת, זה הזמן שלכם לענות על כל השאלות הבוערות בערוץ הוואטספ של ONE: איך ייגמר המפגש בין האדומים לירושלמים? ירדן שועה, סתיו טוריאל, עומר אצילי או דניאל דאפה – מי יכריע את ההתמודדות באצטדיון היפואי? וגם: האם החבורה של דייגו פלורס תאבד נקודות בסמי עופר? ומי מבין חיפה, בית”ר והפועל ת”א תסיים את המחזור גבוה יותר בטבלה? הצביעו.