יום רביעי, 17.09.2025 שעה 22:20
כדורסל עולמי  >> יורובאסקט
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

בטופ: אבדיה נבחר לחמישייה השנייה ביורובאסקט

הישג אדיר לכוכב פורטלנד, שבחמישייה לצד יוקיץ', מרקנאן, אוסמן ולויד, המספרים של הישראלי בפנים. הישג מפתיע לים מדר, שסיים בתיקו עם דונצ'יץ'

|
דני אבדיה וים מדר (FIBA)
דני אבדיה וים מדר (FIBA)

נבחרת ישראל עמדה בציפיות שלה עם יורובאסקט נאה, שכלל שמינית גמר והפסד ליוון אחרי מקום רביעי בבית ד’. מי שעלה על כל הציפיות בפן האישי הוא דני אבדיה, ואת החותמת לכך הוא קיבל עם פרסום הפרסים האישיים מיד אחרי שגרמניה זכתה באליפות אירופה כולה.

הכוכב הישראלי נבחר לחמישייה השנייה של הטורניר היוקרתי ביותר ביבשת. בחמישייה הראשונה נבחרו אלפרן שנגון, יאניס אנטטקומפו, לוקה דונצ’יץ’, דניס שרודר ופרנץ ואגנר, ובשנייה כאמור דני אבדיה ולצידו צ’די אוסמן, לאורי מרקנאן, ג’ורדן לויד וניקולה יוקיץ’.

דני רשם מספרים יפים מאוד וסיים עם 24 נקודות בממוצע (3 בטורניר), 6.8 ריבאונדים (19 בטורניר), 2.7 אסיסטים (56 בטורניר), 2 חטיפות (6 בטורניר) ו-0.8 חסימות (13 בטורניר), והוא הוביל את נבחרת ישראל לשמינית הגמר של אליפות אירופה.

מי שעוד רשם הישג יפה מאוד ודי מפתיע הוא ים מדר. כוכב הפועל תל אביב, שהגיע פצוע ליורובאסקט, סיים כשהוא מוביל את כל הטורניר בממוצע של חטיפות למשחק, בתיקו עם לא אחר מאשר לוקה דונצ’יץ’. השניים העמידו ממוצע של 2.7 חטיפות להתמודדות, כאמור הכי הרבה בטורניר.

דני אבדיה וים מדר בטירוף (IMAGO)דני אבדיה וים מדר בטירוף (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */