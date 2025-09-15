יום שני, 15.09.2025 שעה 11:20
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

ביטון בשיא, ב"ש צריכה עוד תפוקה מהזרים שלה

פודקאסט ב"ש מסכם עוד חגיגה ענקית: המשחק האדיר של הכוכב, השקט של אופיר מרציאנו, הביטחון שנותן אליאל פרץ וניהול המשחק של רן קוז'וק. האזינו

|
דן ביטון וקינגס קאנגווה חוגגים (אורן בן חקון)
דן ביטון וקינגס קאנגווה חוגגים (אורן בן חקון)

אחרי שפירקה את עירוני טבריה במחזור הקודם עם שביעייה היסטורית, הפועל באר שבע ממשיכה את פתיחת העונה החלומית שלה. החבורה של רן קוז'וק רשמה אמש (ראשון) ניצחון גדול נוסף, הפעם 1:5 על הפועל ירושלים באצטדיון טדי, ושמרה על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושה משחקים.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק לסיכום עוד ניצחון מוחץ של הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. על המשחק האדיר של דן ביטון ופתיחת העונה הנהדרת שלו, השקט של אופיר מרציאנו, הביטחון של אליאל פרץ במרכז הקישור וניהול המשחק של רן קוז'וק. 

עוד בפרק - הוויכוח של דובב וכלפי לגבי העמדה שבה הקבוצה צריכה להתחזק, האם באר שבע נתקעה עם פול גריטה, התרומה החלקית של הזרים שאמורה להדאיג בעתיד והאם המשחק הבא נגד סכנין בטרנר יפתח? האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */