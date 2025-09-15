ביטון בשיא, ב"ש צריכה עוד תפוקה מהזרים שלה

אחרי שפירקה את עירוני טבריה במחזור הקודם עם שביעייה היסטורית, הפועל באר שבע ממשיכה את פתיחת העונה החלומית שלה. החבורה של רן קוז'וק רשמה אמש (ראשון) ניצחון גדול נוסף, הפעם 1:5 על הפועל ירושלים באצטדיון טדי, ושמרה על מאזן מושלם של שלושה ניצחונות בשלושה משחקים.

איציק כלפי ודובב גבאי עם פרק לסיכום עוד ניצחון מוחץ של הפועל באר שבע בערוץ הפודקאסטים של ONE. על המשחק האדיר של דן ביטון ופתיחת העונה הנהדרת שלו, השקט של אופיר מרציאנו, הביטחון של אליאל פרץ במרכז הקישור וניהול המשחק של רן קוז'וק.

עוד בפרק - הוויכוח של דובב וכלפי לגבי העמדה שבה הקבוצה צריכה להתחזק, האם באר שבע נתקעה עם פול גריטה, התרומה החלקית של הזרים שאמורה להדאיג בעתיד והאם המשחק הבא נגד סכנין בטרנר יפתח? האזנה נעימה.