נגיעה ממדליה: עלמיה מקום 4 במרתון, איילה 7

שני מרתוניסטים ישראלים בטופ 7 בעולם. ריצת מרתון מטורפת התקיימה באליפות העולם הלילה (בין ראשון לשני) עם דרמת ענק במטרים האחרונים, כאשר בסיומה של הריצה הארוכה איימרו עלמיה סיים במקום הרביעי וגשאו איילה הגיע שביעי. סגן אלוף העולם מארו טפרי פרש באמצע הריצה ביפן ולא הצליח להגן על תוארו.

בשורה התחתונה, העולם חזה בריצת מרתון מדהימה, ובנבחרת ישראל של המאמן דן סלפטר יכולים להיות מרוצים מהופעה מרשימה של שניים משלושת המרתוניסטים המובילים שסיימו בשבעת המקומות הראשונים. גם אם אין מדליה הפעם, להיות עם שני רצים בטופ 7 במרתון של אליפות העולם זה הישג נהדר, במיוחד בתנאי החום והדרך שהיו במהלכה של הריצה ל-42.2 הק״מ.

מבין הישראלים, איימרו עלמיה התחיל די מאוחר במקום ה-48, אבל בהמשך התברג בין המובילים במקום ה-33 כשחצה את 10 הק״מ הראשונים. לאט לאט, הוא התקרב למובילים.

איימרו עלמיה וגשאו איילה (איגוד האתלטיקה בישראל)

גם גשאו איילה התחיל במקום ה-51 הכללי מתוך 87 והתקדם בהמשך. אחרי 10 ק״מ, גשאו איילה עלה למקום ה-30. ככל שעבר הזמן הוא צמצם את הפער מהמובילים ושני הישראלים רצו ממש ביחד לאורך רוב הדרך. ב-25 ק״מ, שני הנציגים הישראלים היו בדבוקה הראשונה. אחרי 35 ק״מ, גשאו היה במקום החמישי עם 1:47:47 ואיימרו עלמיה היה צמוד אליו במקום השישי בהפרש של שנייה אחת בלבד.

לקראת הקילומטרים האחרונים, רצים רבים התעייפו ושני הישראלים רצו ביחד בתוך הדבוקה המובילה. אחרי 39 ק״מ החל הטיפוס במעלה הדרך לעבר האצטדיון ושם החלה הבריחה קדימה מצידו של אבל צ׳לאנגט הקנייתי ביחד עם איליאס עוואני האיטלקי ואמנאל פטרוס מגרמניה. בשלב הזה, שני הישראלים הבינו שהמאבק על המדליות מתחיל. איימרו עלמיה נצמד אליהם ודורג רביעי, בעוד שגשאו איילה נותר מעט מאחור יחסית במקום השביעי הכללי.

כולם ידעו שהדרמה הגדולה בסיום ריצת המרתון תהיה על המסלול בכניסה חזרה לאצטדיון האולימפי, בו החלה הריצה בטוקיו. חמישה רצים התמודדו על שלוש מדליות, בהם איימרו עלמיה הישראלי, והם רצו מקום על הפודיום. אלא שאז התחילה ריצה מהירה עד הסוף עם שלושת המובילים בקילומטר האחרון, כך שהזכייה במדליית הזהב הוכרעה אחרי פוטופיניש ענק.

גשאו איילה (איגוד האתלטיקה בישראל)

אלפונס פליקס סימבו מטנזניה חצה את קו הסיום ראשון וזכה בתואר אלוף העולם, בעוד שאמנאל פטרוס הגרמני שהוביל במטרים האחרון בסוף סיים רק שני ממש ברגע האחרון, כאשר שניהם סיימו עם אותו הזמן בדיוק של 2:09:48 שעות ורק פער פיזי של כמה סנטימטרים הכריע. במדליית הארד זכה איליאס עוואני האיטלקי שהגיע אחרי 2:09:53 שעות. מיד אחריהם, הגיע לקו הסיום איימרו עלמיה שסיים רביעי, בהישג אישי אדיר עם תוצאה של 2:10:03 שעות, כלומר במרחק של עשר שניות בלבד מהמדליסטים. גשאו איילה הגיע שביעי לאחר 2:10:27 שעות.

במקביל, מארו טפרי פרש בשלב מוקדם ולא סיים את הריצה בגלל פציעה בשריר הירך האחורי שסחב בתקופה האחרונה. סגן אלוף העולם מישראל אומנם פתח בין המובילים במקום ה-23, אך אחרי 10 ק״מ ירד למקום ה-51 עם זמן של 30:55 דקות. לאחר 35 ק״מ, טפרי כבר זיהה פער משמעותי שנפתח בינו לבין המובילים, כאשר הגיע ליעד הזה אחרי 1:53:23 שעות ודורג במקום ה-48. מיד לאחר מכן, מארו טפרי פרש ולא הצליח שוב לסיים עם מדליה ולהגן על תוארו.