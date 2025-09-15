יום שני, 15.09.2025 שעה 10:35
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
103-134ברצלונה2
94-64אתלטיק בילבאו3
94-64חטאפה4
73-84ויאריאל5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
47-74סביליה12
45-44ראיו וייקאנו13
46-45סלטה ויגו14
48-44ולנסיה15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
16-23מיורקה19
111-24ג'ירונה20

ברצלונה מציגה: האצטדיון והכדורגל ע"ש קרויף

פודקאסט ברצלונה מסכם שישייה: הפרמינייטור, התגובה של ראפיניה לעונש, לבה נגד פראן, צמד הבלמים החדש, הפציעות של לאמין וגאבי והכנה לקראת ניוקאסל

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

ברצלונה חזרה נהדר מפגרת הנבחרות עם ניצחון 0:6 אדיר על ולנסיה באצטדיון יוהא קרויף. אורי רייך, עמית לוינטל ונדב זילברשטיין מסכמים בפודקאסט בארסה את הגוליאדה, מנתחים את הפציעות של השחקנים הבכירים שנעדרו ומתכוננים לפתיחת ליגת האלופות.

מה בתפריט: ההפתעות בהרכב של פליק שסוף סוף היה מרוצה מכל 90 הדקות, סגנון המשחק שנשמר גם ללא הכוכבים במחצית השנייה, התגובה של השחקנים ל-”נאום האגו” של המאמן הגרמני, כמה טוב שפרמין נשאר ושלל הכינויים שאוהדי בארסה מדביקים לו וסטטיסטיקת השערים הנהדרת של הקטאלונים מחוץ לרחבה.

וגם: העונש לראפיניה והתגובה המצוינת של הברזילאי, רשפורד התחפש לרגע ללאמין ימאל, הופעת הבכורה של רוני ברדג’י, לבנדובסקי נכנס מהספסל ושולח מסר לפליק ולפראן טורס, האם צמד הבלמים אריק וקוברסי יהפוך לקבוע, הקאמבק של ברנאל, מצב הפציעות של ימאל, גאבי ובאלדה וכל מה שצריך לדעת לקראת המחזור הראשון בצ’מפיונס נגד ניוקאסל ביום חמישי. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */