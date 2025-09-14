"קשה לי לדבר, הפסדנו משחק שכבר היה שלנו"

יום רביעי, 17.09.2025 שעה 22:19
יורובאסקט 25-26
 בית 1 
17671-8129טורקיה1
10460-5206סרביה2
9472-4916לטביה3
8453-3736פורטוגל4
6397-3525אסטוניה5
5434-3385צ'כיה6
 בית 2 
18683-8999גרמניה1
14761-7869פינלנד2
12559-5957ליטא3
7503-4826שבדיה4
6484-3545אנגליה5
6455-3785מונטנגרו6
 בית 3 
16692-7639יוון1
10417-4736איטליה 2
10549-5267גאורגיה3
9481-4736בוסניה4
7354-3975ספרד 5
5460-2955קפריסין6
 בית 4 
11550-5577פולין1
11628-6447סלובניה2
10471-5316צרפת3
9485-4966ישראל4
7403-3635בלגיה5
5439-3635איסלנד6

עתמאן דמע אחרי ההפסד של טורקיה לגרמניה בגמר היורובאסקט: "אין לי מילים, לא שמח על הסגנות". בטורקיה כאבו עם הנבחרת: "גאים בכם, טורניר היסטורי"

ארגין עתמאן (IMAGO)
ארגין עתמאן (IMAGO)

היא הובילה במחצית וזה כבר כמעט היה בידיים שלה, אך גמר יורובאסקט צמוד ומותח נגמר בסופו של דבר בהפסד עבור נבחרת טורקיה. החבורה של ארגין עתמאן הפסידה אמש (ראשון) 88:83 כואב במיוחד לגרמניה, שקטפה את התואר בפעם השנייה בתולדותיה.

ליבה של התקשורת הטורקית היה לצד שחקני הנבחרת שלהם: “אנחנו גאים בכם”, נכתב ב-’SporX’. ב-’Fanatik’ הוסיפו: “התמודדנו מול אלופת העולם במעמד לאחר היעדרות של 24 שנים, תודה לכם!”. למרות הסגנות, בטורקיה כאמור פירגנו: “12 גברים ענקיים סיימו עם מדליית הכסף”. ב’Spor Aren’ נכתב: “למרות ההפסד, נבחרת הכדורסל הלאומית של טורקיה שיחקה טורניר היסטורי ורשמה הישג יוצא דופן”.

נשיא ההתאחדות הטורקית, טורקוגלו, הגיב גם הוא: “אני מברך מכל הלב את נבחרת הגברים שלנו, שסיימה במקום השני באירופה. אני מברך את השחקנים שלנו, את המאמן הראשי ואת הצוות הטכני שנלחמו עד הכדור האחרון, ואני מודה לכל טורקיה על התמיכה בנו במסע הזה”.

עוד בטורקיה התמקדו בעצב הגדול שפקד את המאמן הלאומי, עתמאן, שכאב מאוד את ההפסד: “עתמאן התקשה לעצור את הדמעות”. המאמן התראיין בסיום, והדגיש את המורכבות בלמצוא את המילים: “דיברתי הרבה במהלך אליפות אירופה. קשה לי מאוד לדבר עכשיו, אין לי את המילים הנכונות, כי היה לנו ניצחון בידיים. בכל מקרה, אני מברך את הנבחרת הגרמנית, שניצלה את העובדה שלא הצלחנו לסיים את המשחק”.

עתמאן המשיך: “האם היו החלטות שגויות בגמר? אני לא רוצה להגיב על החלטות השחקנים. האם אני שמח שסרביה וצרפת סיימו אחרינו? אני לא. אין לי שום דבר חיובי לומר. אני חוזר ואומר שוב, הפסדנו משחק שהיה בידיים שלנו. היה לנו זהב לפנינו, אבל לא הצלחנו לזכות בו. עשינו כמה טעויות בגמר, הפסדנו משחק שהיה בידיים שלנו”.

