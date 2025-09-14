מסאי דגו לאחר הניצחון: זה היה כמו לידה

המון לחץ השתחרר אמש (ראשון) בבני יהודה, לאחר הניצחון 0:1 על הפועל ר"ג, שהיה ניצחון הבכורה של הקבוצה העונה בליגה. לאחר סדרת החמצות, ארד בר כבש בפנדל וסידר למסאי דגו שלוש נקודות יקרות.

מסאי דגו: “זה היה כמו לידה. פתחנו את המשחק מדהים והגענו למצבים. אמרתי לשחקנים במחצית שאנחנו כנראה בתקופה שאנחנו צריכים לסבול, אבל שזה לא מעניין אותי ושלא נספוג היום. נתנו מספיק גולים ליריבות במשחקים האחרונים. היה לי חשוב שנהיה חזקים הגנתית כי מבחינת לכבוש, אנחנו יכולים לתת בכל משחק ובכל מגרש”.

המאמן המאושר המשיך: “אני מאוד מקווה שהניצחון הזה ישנה את הקארמה אבל אני מתעסק במה שיש והכול זה לטובה. אנחנו באמת קבוצה טובה ואני מאמין בשחקנים שנמצאים פה. עשינו משחק טוב מול יריבה לא פשוטה ומאמן מצוין. היינו חייבים את הניצחון הזה", הוסיף.

שחקני בני יהודה חוגגים (חגי מיכאלי)

על הלחץ: “אני מעדיף תמיד להיות במקומות עם קהל, לחץ, ושאתה בא בכל יום לאתגר מאשר להיות במקומות מנומנמים. הייתי גם במכבי חיפה וגם בהפועל תל אביב ואני מקווה שניתן נחת לקהל שחווה שנים לא פשוטות. יש עוד הרבה עבודה, אנחנו בסה"כ אחרי ניצחון אחד ובמחזור הבא מחכה כפר קאסם שעשתה מהפך. זו ליגה חולנית ויהיה קשה, אבל נעשה הכול כדי לנצח”.

על חיזוק: “אנחנו מחפשים ובודקים, חשוב שהשחקן שיגיע יהיה השחקן המתאים לנו עם התכונות שחסרות לנו. אני מאמין שנביא שחקן איכותי. השיתוף של רוחאנא? הוא התאמן איתנו אימון אחד ובכלל לא חשבתי לתת לו לשחק. אבל כששחקן כזה נכנס אליך ואומר לך שחשוב לו להיות עם הקבוצה ושהוא אוהב להיות עם הקבוצה מהרגע הראשון, אז אני הולך עם שחקנים כאלה. הוא מוסיף לנו המון ניסיון וחוכמה. הוא עדיין לא בכושר, זה המשחק הראשון שלו העונה והוא נתן 60 דקות של לב וטקטיקה. אני בטוח שהוא יוסיף לנו גולים ובישולים כי הוא שחקן מאוד משמעותי”.

מנגד, מיכאל זנדברג, מאמן ר"ג, היה מאוכזב: “היינו יכולים לעשות הרבה יותר. הקבוצה נראתה יותר טוב ותראה יותר טוב. בני יהודה קבוצה איכותית שעשתה לנו הרבה צרות, אבל ניראה טוב יותר.

מיכאל זנדברג (רועי כפיר)

"מה לא עבד? לא הגענו למצבים. היינו חסרי דיוק וקצת פזיזים בקבלת ההחלטות בחלק האחרון של המגרש. לא ניצלנו מספיק את השטחים שבני יהודה נתנה לנו בגלל משחק הלחץ שלהם. נתנו להם ללחוץ אותנו ולשדר מומנטום שלילי מבחינתנו וחיובי מבחינתם. לא כ"כ הצלחנו לצאת מזה”.

על הרעש סביב עתידו של הבעלים אמיר חמיאס ועזיבת מור בוסקילה: “זה לא מחלחל. כרגע אמיר איתנו והכול בסדר ואין לזה קשר לא ליכולת היום ולא בכלל”.

על המשחק מול מכבי פ"ת ביום רביעי: “דיברנו שעכשיו יש לנו שני משחקים שהם מבחן לכוח שלנו. היום ראינו שזה לא היה מספיק טוב אבל נתקן ונקווה שביום רביעי זה ייראה יותר טוב”.

שחקני הפועל רמת גן מאוכזבים (חגי מיכאלי)

במשחק נוסף שהתרחש, מכבי פתח תקווה כבר הייתה בטוחה כי היא בדרך לשלוש נקודות נוחות אחרי שהובילה 0:2 על מ.ס כפר קאסם, אלא שהחניכים של אדהם האדיה, לא בפעם הראשונה העונה, הוכיחו את האופי החזק שלהם ודאגו למהפך אדיר וניצחון 2:3.

בסיום, אדהם האדיה דיבר: ”החבר’ה מאוד מגובשים, אנחנו כמו משפחה בקבוצה. אנחנו כל יום מגיעים ונהנים מכל רגע. למרות החסימה (אסור לקבוצה לרשום שחקנים) והכל, נראה שהיא דווקא עושה לנו טוב. משמה אנחנו רק דוהרים קדימה. אני חושב שגם מבחינה מקצועית השחקנים עושים עבודה טובה. זה לא במקרה, זה חוזר על עצמו כבר 4 משחקים ברצף, ומרגיש שהם לא נגמרים, גם בדקות קריטיות. כבשנו 4 גולים אחרי דקה 90, בארבעה מחזורים. הבקענו 10 גולים.

“אני חושב שיש לנו פה מאפיינים טובים לליגה, שחקנים צעירים שרוצים, בוגרים ומנוסים. אנחנו רואים מהם כדורגל אטרקטיבי, טוב. אני שמח שהשחקנים הצעירים פה פורחים ועושים עבודה. גם סרסור, גם ז'עפר שבוע שעבר נתן גול. החבר'ה שלנו שהם קלאצ'ים, כריס גם מהנוער, כבש כבר 3 שערים. ואזים וגם אחמד טהאה, צריך להאמין בצעירים.

“אני לא מהשנה הזאת, תמיד אצלי שחקנים צעירים פורחים וגם הגיעו לליגת העל, כמו אבו ניל, אנאס מחמיד. כל הצעירים שהיו באחי איתי. הגיע הזמן שיהיה בכפר קאסם דור עתיד, יש לנו 12, 13 שחקני בית, 8 שחקני סגל מהנוער, ששיחקו בשנה שעברה בנוער בליגה השנייה. אנחנו מתקדמים יפה ואנחנו מבסוטים”.

נועם שוהם (ראובן שוורץ)

מאמן מכבי פתח תקווה, נועם שוהם, התייחס להפסד: “הובלנו 0:2, פתחנו את המחצית השנייה טוב. היינו צריכים לעשות 0:3. בהזדמנות הראשונה עשו לנו 1:2. אנחנו קבוצה צעירה וזה המחיר שלה. נכנסנו לחוסר ביטחון, פחדנו לקבל את הגול השני, ניסיתי לעשות חילופים, לשנות מערכים. השחקנים שהכנסתי מהספסל לא היו מספיק טובים. בעיקרון האחריות היא עליי כי הפסדנו את המשחק, זאת אומרת שהחילופים שלי לא היו מספיק טובים, שינוי המערך שלי לא היה מספיק טוב.

“קורטס הוא חלק מהקבוצה שלנו, חלק מהשחקנים הזרים שהגיעו בקיץ כדי לחזק אותו. הוא צריך לעשות את העבודה שלו, כמו כל שחקן אחר במגרש".