יום שישי, 19.09.2025 שעה 01:27
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
64-84מנצ'סטר סיטי8
61-44קריסטל פאלאס9
53-34ניוקאסל10
54-34פולהאם11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
47-44מנצ'סטר יונייטד14
48-44נוטינגהאם פורסט15
46-14לידס16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

"קיבלתי דברים שקרו פה שלאיש אין מושג מהם"

אחרי ה-3:0 לסיטי, מאמן יונייטד עם מה שנשמע כמו מסר לכיוון ההנהלה: "כשאני ארצה לשנות את הגישה שלי, אשנה, אבל כל עוד לא, יצטרכו להחליף אותי"

|
אכזבה במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)
אכזבה במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

עוד עונה עוברת ועוד עונה, ונדמה שתהליך השיקום שאוהדי מנצ’סטר יונייטד כל כך מייחלים לו, רחוק מלהגיע. הדבר היה ניכר לעין גם אמש (ראשון), עם פערי רמות אסטרונומיים בדרבי של מנצ’סטר, שהוכרע ב-0:3 מוחץ לטובתה של היריבה העירונית, סיטי. 

אחרי ארבעה מחזורים, מנצ’סטר יונייטד עם ארבע נקודות מ-12 אפשריות, מה שקבע את פתיחת העונה החלשה ביותר שלה מאז עונת 1992/93, אז רשמה את אותה כמות נקודות בארבעת המחזורים הראשונים, תחת אלכס פרגוסון. 

בינתיים, באנגליה לא מרחמים על השדים האדומים. שחקן העבר, גארי נוויל, אמר: “היו פעמים שהייתי רואה את יונייטד מפסידה משחקים בצורה כזאת והייתי עצבני. היום, אני כבר לא מרגיש כלום, וזה הכי גרוע. זו הייתה הופעה של כלום ושום דבר. אמורים? הפסד לצ’לסי בשבוע הבא, וכבר יתחילו לשאול שאלות לגביו”.

רובן אמורים אמר לאחר המשחק: “האם קל לשחק נגדנו? זה לא המאזן שצריך להיות כאן. יש הרבה דברים שקרו בחודשים האחרונים אבל לאף אחד אין מושג, אבל אני מקבל את זה. אבל אני לא מתכוון להשתנות. כשאני ארצה לשנות את הפילוסופיה שלי, אשנה, אבל אם לא, יצטרכו להחליף אותי. המסר שלי לאוהדים הוא שאני אעשה כל שביכולתי. אני סובל יותר מהם. היתר, לא בגדר החלטה שלי”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
