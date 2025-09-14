הביזיון ממשיך: מרוץ הוואלטה נעצר בגלל מחאות

מרוץ הוואלטה אספניה ממשיך לספק כותרות מביכות מחוץ לגבולות הספורט, כאשר אתמול (ראשון) התרחשה תקרית נוספת שהובילה לעצירת המרוץ בלב מדריד. מספר מפגינים פרו-פלסטיניים פרצו אל המסלול, חסמו את דרכם של הרוכבים והשליכו שלטים, במה שהוביל לעצירה מוחלטת של המרוץ, קילומטר אחד בלבד מקו הסיום של ההקפות.

האירוע התרחש לעיני קהל רב וגרם לבלבול ולכעס בקרב הקבוצות, הצופים והנהלת המרוץ. המפגינים עצרו את peloton (דבוקת הרוכבים המרכזית) למשך מספר דקות, עד שפונו על ידי כוחות האבטחה. מדובר במחאה פוליטית ממוקדת שמכוונת, בין היתר, כלפי קבוצת ישראל פרמייר טק, שמשתתפת במרוץ.

זו לא הפעם הראשונה במהלך השבוע האחרון שבה מרוץ הוואלטה נפגע מהפרות סדר. במספר קטעים קודמים נרשמו הפגנות דומות שבאו לידי ביטוי בקריאות נגד ישראל, שלטים פוליטיים לאורך המסלול וניסיונות להפריע לתנועת הרוכבים. רק לפני מספר ימים נצפו מפגינים אוחזים דגלי פלסטין באחד הקטעים ההרריים, תוך שהם משליכים חפצים סמוך למסלול, מבלי שנרשמו מעצרים או אכיפה משמעותית.

סילבן אדמס, הבעלים של קבוצת ישראל פרמייר טק בעקבות האירועים בוואלטה אספניה שהגיעו לשיאם בהפסקת המרוץ היום במדריד: ״אל מול קשיים לא מבוטלים, הרוכבים שלנו התרכזו במרוץ והצליחו להפיק אחד מהגראנד טורים הטובים ביותר בתולדות הקבוצה. יתרה מזאת, מדובר כבר בהופעת טופ 5 שנייה בגראנד טור העונה – הוכחה לצמיחה של הקבוצה בכיוון הנכון. מקום בטופ 5, זכייה בחולצה וארבעה פודיומים – אלו הישגים נהדרים שכמעט בוודאות מבטיחים את חזרתנו לוורלד טור בעונה הבאה. אני גאה מאוד בקבוצה שלי”.

עוד אמר: “יחד עם זאת, מה שראינו היום במדריד הוא מצער ביותר. מחאה בדרכי שלום היא אמצעי ביטוי לגיטימי, אבל האירועים בשלושת השבועות האחרונים שולחים מסר חד וברור: לא ניתן יהיה לקבל בסובלנות אלימות המכוונת כלפי ענף האופניים כולו. אני מבקש להביע את הערכתי וכבודי העמוק למארגני המרוץ, ולומר תודה להם ולמשטרה על התמיכה שהעניקו לקבוצה שלנו לאורך כל ימי המרוץ”.