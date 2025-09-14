יום ראשון, 14.09.2025 שעה 20:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

סמואל אווסו איחר והודח מהרכב מכבי פ"ת

רגע לפני כפר קאסם, דרמה אצל המלאבסים, כאשר המאמן נועם שהם החליט להדיח מההרכב את השחקן המרכזי שאיחר לחדר ההלבשה, כשחוסה קורטס יפתח במקומו

|
נועם שוהם (ראובן שוורץ)
נועם שוהם (ראובן שוורץ)

מכבי פ״ת תארח הערב (ראשון, 19:00) באצטדיון ״שלמה ביטוח״ את מ.ס כפר קאסם, אלא שרגע לפני המשחק, התחוללה דרמה בחדר ההלבשה.

המאמן נועם שוהם, החליט להדיח מההרכב ברגע האחרון את השחקן המרכזי סמואל אווסו, לאחר שזה איחר לחדר ההלבשה.

אווסו, לטענת שחקנים, הגיע באיחור של שלוש דקות, אך שוהם לא ויתר והחליט לספסלו, כשחוסה קורטס יפתח במקומו.

אווסו, למעשה היה עד היום הזר היותר יציב ובטוח בסגל של המלאבסים, כאשר עתידם של פרנק ריבולייה וחוסה קורטס הוטל בספק. בינתיים, נראה שבחירת הזרים של פ״ת, לא מספיק משביעת רצון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */