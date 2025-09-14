סילבס יערוך שלושה שינויים; גל מעתוק מבוקש

אחרי שיצאה לפגרת הנבחרת עם הפסד מאכזב בבית, דווקא לאחר ניצחון חוץ מרשים על הפועל ירושלים, מ.ס אשדוד תגיע למבחן גדול מחר (שני) מול מכבי חיפה במשחק חוץ קשה בסמי עופר. החבורה של חיים סילבס רוצה לחזור למסלול הניצחונות, אך יודעת שמדובר באחד המשחקים הקשים שיש בליגה.

מאמן הקבוצה, חיים סילבס, צפוי לבצע שלושה שינויים ב-11. ניר ביטון, רועי גורדנה וטום בן זקן לא תורגלו, כאשר לביטון ולבן זקן יש רגישות קלה. טימותי אוואני, נועם מוצ'ה ולני נאנג'יס תורגלו במקומם ואמורים לפתוח. עבור הבלם האוגנדי זו תהיה הופעתו הראשונה העונה בהרכב, לאחר שהצטרף מאוחר לקבוצה ולא לקח חלק במחנה.

אשדוד תעלה עם שבעה זרים בהרכב, כאשר קארים קימבידי יהיה הזר השמיני שיהיה מחוץ לסגל. באשדוד זוכרים את ההישג מהעונה שעברה, אז ניצחו את מכבי חיפה בסמי עופר, אך הם מודעים שיצטרכו לשחק באופן מושלם מול הירוקים שמגיעים במומנטום חיובי. “כדי לנצח את מכבי חיפה צריכים להיות בשיא וגם ליהנות קצת ממזל. אנחנו מאמינים ביכולת שלנו”, אמרו באשדוד.

גל מעתוק עם הכדור, מועמד למ.ס אשדוד (חגי מיכאלי)

בעניין אחר, באשדוד רוצים מאוד להתחזק במגן שמאלי עד סגירת חלון ההעברות ביום ראשון הבא. נכון לרגע זה, אין פריצת דרך במגעים מול לי און מזרחי והשם החם שמועמד כרגע הוא גל מעתוק ממכבי פתח תקווה.