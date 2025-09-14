יום ראשון, 14.09.2025 שעה 19:40
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
124-94ליברפול1
91-94ארסנל2
91-84טוטנהאם3
95-64בורנמות'4
83-94צ'לסי5
73-54אברטון6
73-54סנדרלנד7
61-44קריסטל פאלאס8
53-34ניוקאסל9
54-34פולהאם10
44-43מנצ'סטר יונייטד11
47-54ברנטפורד12
46-44ברייטון13
48-44נוטינגהאם פורסט14
46-14לידס15
34-53מנצ'סטר סיטי16
37-44ברנלי17
311-44ווסטהאם18
24-04אסטון וילה19
09-24וולבס20

סלאח כבש בדקה ה-95, ליברפול גברה על ברנלי

אלופת אנגליה כמעט נעצרה, אך נותרה מושלמת עם 0:1 בחוץ בזכות פנדל מדויק של הכוכב המצרי. חילוף חריג של סלוט, שהוציא את קרקז כבר במחצית הראשונה

|
מוחמד סלאח חוגג (IMAGO)
מוחמד סלאח חוגג (IMAGO)

בשיניים, אבל עדיין מושלמת. ליברפול התארחה הערב (ראשון) אצל ברנלי במסגרת המחזור הרביעי בפרמייר ליג ואחרי שלאורך ההתמודדות כולה היא שלטה בנעשה על הדשא, אך לא מצאה שער, פנדל מוצלח של מוחמד סלאח בדקה ה-95 הביא לאלופת אנגליה שלוש נקודות נוספות.

זה לא הלך קל למייטי רדס וארנה סלוט, שגם ביצע חילוף חריג של מילוש קרקז כבר במחצית הראשונה לאחר שהרכש מבורנמות’ הוצהב בעקבות התחזות. בדקה ה-93, ג’רמי פרימפונג שעלה מהספסל סחט כדור עונשין מ-11 מטרים לאור נגיעת יד של חניבעל אל-מג'ברי, וכאמור סלאח דייק בדרך לניצחון דרמטי.

הדברים לא הולכים חלק לליברפול מתחילת העונה. אחרי 2:4 במחזור הראשון, הקבוצה מפסגת הטבלה התקשתה מאוד וגירדה 2:3 דרמטי נגד ניוקאסל, כשגם ה-0:1 על ארסנל באנפילד לפני פגרת הנבחרות נרשם רק בזכות שער מאוחר ומדהים של דומיניק סובוסלאי בבעיטה חופשית.

טירוף בליברפול (IMAGO)טירוף בליברפול (IMAGO)

האתגר הבא של סלוט וחניכיו יהיה אתלטיקו מדריד בליגת האלופות. האדומים ישובו לאצטדיון הביתי ויגיעו עם רוח גבית חזקה, בתקווה להמשיך את המומנטום מהזירה המקומית גם למסגרת האירופית כדי לפתוח את שלב הליגה עם חגיגה על הקולצ’ונרוס. אגב, ברנלי מצידה, עם הפסד שלישי העונה. העולה החדשה תצטרך יכולת יותר טובה כדי לא לרדת חזרה לצ’מפיונשיפ. 

