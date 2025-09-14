שם מוכר: רמת גן רוצה להחתים את כריס ג'ונסון

האם מכבי רמת גן בדרכה לרכש משמעותי? בימים האחרונים הקבוצה מנהלת שיחות עם כריס ג'ונסון ומנסה להחזיר אותו לישראל.

הפורוורד הותיק (35, 1.98) שיחק בשנתיים האחרונות בהפועל ירושלים, כאשר לפני כן שיחק שלוש עונות בהפועל חולון. בירושלים ג'ונסון שיחק גם בעונת 2018/19, שהייתה התחנה הראשונה שלו בישראל. בעונה שעברה העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 5.2 ריבאונדים ו-0.7 אסיסטים, עם מדד של 10.4.

ביולי חתם בשאלון הצרפתית, אך נכון לעכשיו לא עבר את הבדיקות הרפואיות. ברמת גן מנסים לשכנע אותו לחזור לישראל, אך כרגע ג'ונסון מעדיף להישאר בצרפת. ברמת גן מקווים כי יצליחו לשכנע את השחקן לשוב ארצה. כרגע חתומים ברמת גן חמישה זרים: ג'ורדן ניקוליס, דרו קרופורד, דריון אטקינס, רונלדו סגו וסמאג' טיל.