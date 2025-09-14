יום ראשון, 14.09.2025 שעה 21:30
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

שם מוכר: רמת גן רוצה להחתים את כריס ג'ונסון

הקבוצה של שמוליק ברנר מנהלת שיחות עם הפורוורד, לו עבר עשיר בישראל בהפועל י-ם ובחולון. הוא מעדיף להישאר בצרפת, שם הוא לא עבר בדיקות רפואיות

|
כריס ג'ונסון (רועי כפיר)
כריס ג'ונסון (רועי כפיר)

האם מכבי רמת גן בדרכה לרכש משמעותי? בימים האחרונים הקבוצה מנהלת שיחות עם כריס ג'ונסון ומנסה להחזיר אותו לישראל. 

הפורוורד הותיק (35, 1.98) שיחק בשנתיים האחרונות בהפועל ירושלים, כאשר לפני כן שיחק שלוש עונות בהפועל חולון. בירושלים ג'ונסון שיחק גם בעונת 2018/19, שהייתה התחנה הראשונה שלו בישראל. בעונה שעברה העמיד ממוצעים של 7.9 נקודות, 5.2 ריבאונדים ו-0.7 אסיסטים, עם מדד של 10.4.

ביולי חתם בשאלון הצרפתית, אך נכון לעכשיו לא עבר את הבדיקות הרפואיות. ברמת גן מנסים לשכנע אותו לחזור לישראל, אך כרגע ג'ונסון מעדיף להישאר בצרפת. ברמת גן מקווים כי יצליחו לשכנע את השחקן לשוב ארצה. כרגע חתומים ברמת גן חמישה זרים: ג'ורדן ניקוליס, דרו קרופורד, דריון אטקינס, רונלדו סגו וסמאג' טיל.

