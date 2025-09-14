יום חמישי, 25.12.2025 שעה 04:44
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
4111-3519אוניון סן ז'ילואז1
3819-3119קלאב ברוז'2
3622-2819סט. טרוידן3
3520-2719אנדרלכט4
3021-2419מכלן5
2721-1719סטנדרד ליאז'6
2526-2419גנק7
2420-2219אנטוורפן8
2428-2819ווסטרלו9
2329-2619גנט10
2327-2519זולטה וורחם11
2125-2119שרלרואה12
1929-1919לובן13
1921-1519לובייר14
1629-2419סרקל ברוז'15
1233-1519דנדר16

יוספי בישל גול ניצחון, גם גאנדלמן ונאתכו בישלו

הישראלי של פוליסיה ז'יטומיר תרם ל-0:1 של קבוצתו, קשר גנט בישל את השער המנצח וקשר פרטיזן סייע ב-2:5. גאנם כבש בשריף טירספול, גם חליחל הבקיע

|
עומרי גאנדלמן (IMAGO)
עומרי גאנדלמן (IMAGO)

הליגות ממשיכות לצבור תאוצה באירופה, ואפילו מחוץ לאירופה הן כבר בשיא שלהן. בינתיים, לא מעט ליגות כאלו נמשכו גם אתמול (ראשון), ובהן גם הלגיונרים שלנו מנסים לתת את חלקם ולעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות ויעדים שהוצבו מראש.

# באוקראינה, תומר יוספי, לא פתח בהרכב קבוצתו פוליסיה ז’יטומיר, אך נכנס כמחליף בדקה ה-63 ולאחר 17 דקות על המגרש, הצליח להטביע חותם עם בישול ניצחון, כשהוא וחבריו ניצחו 0:1 את קריבבס של בר לין, ששיחק בעצמו 64 דק’. יוספי במקום העשירי, לין וחבריו במקום הרביעי.

# בבלגיה, עוד שחקן שמטביע את חותמו הוא עומרי גאנדלמן, שפתח בהרכב של גנט ובמצב של 1:1, בישל את ה-1:2 בדקה ה-47 למאטיס סאמויס, כשבסיום התוצאה נותרה על כנה ולמעשה, כמו יוספי, גאנדלמן בישל את שער הניצחון. גנט עלה למקום השמיני עם שמונה נקודות.

עידן נחמיאס שב להרכב קבוצתו הבולגרית, לודוגורץ, שחילצה 1:1 אחרי שנקלעה לפיגור מוקדם בדקה השישית מול לוקומוטיב פלובדיב. הבלם, שפתח כמגן ימני, הוחלף בדקה ה-80 וצפה בקבוצתו משווה מהספסל.

# נעבור לסין, כאשר מי ששיחק שם הוא עדן קארצב, שפתח בהרכב של קבוצתו שאנזן פאנג סיטי והשלים משחק שלם, אך הוא וחבריו הפסידו 2:1 וכעת נמצאים במקום ה-13 בליגה.

עדן קארצב (IMAGO)

# משם לקזחסטן, שם שיחק עופרי ארד, שפתח בהרכב של קבוצתו קייראט והוחלף בתוספת הזמן בניצחון 0:1. חבור לקבוצה דן גלזר לא שותף.

# דיא סבע ואמדספור עם ניצחון שלישי ברציפות בליגה הטורקית השנייה, אחרי 1:2 על פנדיקספור. הקשר הישראלי פתח בהרכב כרגיל והוחלף רק בדקה ה-93 בתוספת הזמן, הפעם לא היה מעורב ישירות בשערים.

# בישול לביברס נאתכו. הקשר הישראלי הוותיק לא פתח בהרכב של פרטיזן בלגרד, אבל נכנס בדקה ה-65 כדי לעזור למילאן ווקוטיץ’ להבקיע את הרביעי של קבוצתו ב-2:5 על ספרטק סובוטיצה.

ביברס נאתכו (ראובן שוורץ)

# שריף טירספול המולדובית השיגה 0:2 על פטרוקוב ושמרה על פסגת הליגה, כאשר קייס גאנם היה זה שכבש ראשון לזכות קבוצתו בדקה ה-18. הוא הוחלף בדקה ה-68 כשחברו הישראלי לחדר ההלבשה, ליאם חרמש, עלה מהספסל לבכורה אחרי ההפסקה. 

קייס וסוכנו השומי חטאב (פרטי)

# בליגת העל היוונית, לבדיאקוס של הישאם לאיוס וג'ואל אבו חנא הפסידה 1:0 לא.א.ק אתונה שבצמרת. שניהם פתחו בהרכב, לאיוס הוחלף בדקה ה-58 ואבו חנא השלים משחק מלא.

# ליגיונר נוסף שכבש הוא עבדאללה חליחל, וזאת במדי דילה גורי הגאורגית. החלוץ עלה מהספסל למחצית השנייה והרשית את השער השני בדקה ה-97, קבוצתו ניצחה 0:2 את דינמו בטומי.

