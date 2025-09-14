יום רביעי, 17.09.2025 שעה 11:52
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל לנשים
ליגת העל לנשים 25-26
30-61אסא ת"א1
31-41הפועל בנות קטמון2
30-21מ.ס. קרית גת3
10-01מכבי חולון4
10-01פנתרות אשדוד5
02-01מכבי כשרונות חדרה6
04-11הפועל רעננה7
06-01מ.כ. רמת השרון8

קריאה לבדיקה מיידית נגד העמותה המנהלת ברמה"ש

מכתב חריף נשלח לשר זוהר על ידי חבר מועצת העיר מטעם סיעת "באה בטוב", אשר התריע בפני שורת ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה: "ביזוי רוח הספורט"

|
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)
שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

סערה בכדורגל הנשים. מכתב חריף שנשלח היום (ראשון) לשר התרבות והספורט, ח"כ מיקי זוהר, קורא לפתוח בבדיקה מיידית נגד עמותת מועדון לקידום כדורגל נשים ברמת השרון, המנהלת את קבוצת הנשים של מ.כ רמת השרון מליגת העל. את הפנייה הגיש דני רוק, חבר מועצת העיר מטעם סיעת "באה בטוב", אשר התריע בפני שורת ליקויים חמורים בהתנהלות העמותה.

במכתב, שהופנה גם למנכ"ל משרד התרבות והספורט כפיר כהן, לראש רשות התאגידים עו"ד שולי אבני שוהם, ליו"ר ההתאחדות שינו זוארץ ולרכזת תחום הנשים בהתאחדות אורית רז, מעלה רוק טענות קשות הנוגעות לשימוש לא תקין לכאורה בכספי ציבור, חוסר שקיפות, חשד לרישום ודיווח כוזב של שחקניות, ואף פגיעה ממשית באמון הציבור ובתדמיתו של הספורט הישראלי.

כך נכתב במכתב: "הריני מתכבד לפנות אליך בבקשה דחופה לטיפול בהתנהלות חמורה ומעוררת דאגה של עמותת 'מועדון לקידום כדורגל נשים ברמת השרון', המנהלת את קבוצת כדורגל הנשים מ.כ רמת השרון. לצערי הרב, קיימות אינדיקציות רבות לכך שהעמותה חורגת מערכי ההגינות, הספורטיביות, טוהר המידות וכללי המנהל התקין, ערכים המהווים את יסודותיו של הספורט הישראלי".

שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)שחקניות רמת השרון (שחר גרוס)

"במשך כשנה וחצי מתפרסמים סימני שאלה משמעותיים באשר להתנהלותה התקינה של העמותה, בעיקר בסוגיות כספיות וניהוליות. פרסומים בתקשורת, דוחות שהובאו לידיעת הציבור, וכן חוסר השקיפות מול חברי מועצת העיר רמת השרון – כולם מעלים חשש כבד להפרות משמעותיות, החל משימוש בלתי ראוי בכספי ציבור ועד לכדי חשד למעשים בעלי אופי פלילי לכאורה".

"לכך התווספו דיווחים מדאיגים מן הימים האחרונים, לפיהם העמותה ביצעה רישום ודיווח כוזב של שחקניות בהתאחדות לכדורגל, ואף שיתפה במשחקיה האחרונות שמונה שחקניות בלבד. מעבר לבעייתיות המשפטית, עצם האפשרות ששחקניות נרשמו בהתאחדות לכדורגל ללא חתימה על חוזה וללא בדיקות רפואיות, כאשר לכאורה הוגשו מסמכים רשמיים אלו בשמן, מהווה פגיעה חמורה באמון הציבור, ביזוי רוח הספורט ופגיעה ממשית בתדמיתו של הספורט הישראלי".

"כבוד השר, מתוקף אחריותך לשמור על טוהר התחרות והגנה על ערכי הספורט, אני קורא לך להורות על פתיחת בדיקה מעמיקה ויסודית בהתנהלות העמותה האמורה. הכדורגל הישראלי ספג בשנה האחרונה מכה קשה, עם גילויים מעציבים של הטיות משחקים ופרשיות חמורות נוספות; הוספת כתם נוסף במצב זה רק מעמיקה את המשבר ופוגעת עוד יותר באמון הציבור".

"אני מבקש ממך לפעול ללא דיחוי לנקיטת צעדים ממשיים, ברורים ונחרצים, שיבטיחו מניעת הישנות מקרים חמורים מסוג זה בעתיד, ויחזקו מחדש את אמון הציבור והספורטאים כאחד במערכות הספורט בישראל", סיכם.

