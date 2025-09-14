יום ראשון, 14.09.2025 שעה 14:10
צפו: כך שחקני מכבי חיפה קיבלו את אגבה באימון

קשר הרכש של הירוקים התאמן לראשונה עם חבריו החדשים, שקיבלו אותו עם מסדר כאפות מסורתי. הוא לא צפוי להיכלל בסגל מול אשדוד, אבל כן לדרבי החיפאי

פיטר אגבה (עמרי שטיין)
פיטר אגבה (עמרי שטיין)

הקשר האחורי החדש של מכבי חיפה, פיטר אגבה, התאמן לראשונה עם חבריו החדשים. הניגרי בן ה־22, שהגיע מאולימפיה לובליאנה הסלובנית תמורת 1.2 מיליון אירו ועוד 20 אחוזים ממכירה עתידית, חתם לשלוש שנים עם אופציה והוצג עם המספר 80 על גבו.

אגבה, שנחשב לקשר אחורי חזק ודינמי, כבר רשם 14 הופעות העונה בסלובניה, ובעונה שעברה תרם שלושה שערים, גם בליגה וגם בקונפרנס ליג. בקריירה הצעירה שלו עבר גם בקרואטיה במדי דובראבה לפני שנמכר לאולימפיה בכ־100 אלף אירו, ובקיץ האחרון שמו נקשר גם עם מועדוני פאר באפריקה דוגמת וידאד קזבלנקה ואספרנס טוניס.

אגבה לא אמור להיכלל בסגל למשחק הקרוב מול מ.ס אשדוד מחר, אך צפוי להיות חלק מהדרבי החיפאי במחזור הבא, משחק שבו יוכל לראשונה ללבוש ירוק באופן רשמי. השחקנים קיבלו אותו בחום באימון הבכורה, עם מסדר הכאפות המסורתי.

צפו בקבלת הפנים של אגבה

אגבה מחזיק גם בהופעה אחת במדי נבחרת הנערים של ניגריה, ומתנשא לגובה 1.80 מ’. במכבי חיפה רואים בו בורג מרכזי בפאזל של המאמן דייגו פלורס, כשהמטרה היא לחזק את מרכז השדה לקראת האתגרים בליגת העל וגם בזירה האירופית.

