יום ראשון, 14.09.2025 שעה 16:55
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

מכבי והפועל חיפה צורפו לתובענה על עישון

אוהדי הירוקים טוענים לאכיפה לקויה של איסור העישון בסמי עופר. קריית הספורט: האחריות היא על המועדונים. השופט מוחמד עלי: יצורפו כצדדים שלישיים

|
אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)
אוהדי מכבי חיפה (שחר גרוס)

בית המשפט המחוזי בחיפה, בראשות השופט מוחמד עלי, קיבל השבוע בקשה של חברת קריית הספורט והבילוי חיפה בע"מ לצרף את מועדוני הכדורגל מכבי חיפה והפועל חיפה כצדדים שלישיים להליך תובענה ייצוגית. התובענה הוגשה על ידי שני אוהדי מכבי חיפה, ברק אליאב ועדן חובב, הטוענים כי לא נאכף כראוי האיסור על עישון באצטדיון סמי עופר - בניגוד לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים.

טענות התובעים: עישון חופשי ביציעים

השניים טוענים כי בכל פעם שהם מגיעים לצפות במשחקי מכבי חיפה, הם נתקלים בעישון חופשי באצטדיון. לדבריהם, קריית הספורט, המחזיקה ברישיון העסק לניהול האצטדיון, מפרה את חובותיה לפי החוק למניעת עישון בכך שאינה מונעת תופעה זו. התביעה מבקשת להכיר בה כייצוגית בשם כל מי שנחשף לעישון באצטדיון בשבע השנים האחרונות.

המשיבה, קריית הספורט חברה בת של החברה הכלכלית לחיפה, טענה כי היא אמנם מנהלת את האצטדיון, אך איננה אחראית בפועל על המשחקים עצמם. לדבריה, האחריות על אכיפת הסדרים, העסקת סדרנים ופיקוח במהלך האירועים מוטלת על מועדוני הכדורגל מכבי חיפה והפועל חיפה, בהתאם להסכמי השימוש שנחתמו עימם. משכך, ביקשה קריית הספורט לצרפם להליך כצדדים שלישיים.

אצטדיון סמי עופר (IMAGO)אצטדיון סמי עופר (IMAGO)

התנגדות המועדונים

שני המועדונים התנגדו בתוקף לצירופם. מכבי חיפה טענה כי בהסכם השימוש שנחתם עימה אין כל אזכור לחוק למניעת עישון, וכי החובה לאכוף את האיסור מוטלת על העירייה ומשטרת ישראל. עוד הוסיפה כי מדובר בבקשה טקטית שמטרתה לסרבל את ההליך.

הפועל חיפה הצטרפה לטענות המשיבה, אך הדגישה כי אוהדי מכבי חיפה הם שעמדו מאחורי הבקשה מלכתחילה, וכי משחקי הקבוצה שלה אינם משופעים בקהל רב. גם היא טענה כי האכיפה מצויה בסמכות המשטרה והרשות המקומית.

הכרעת השופט: צירוף המועדונים נדרש לבירור מלא

בהחלטתו, קבע השופט עלי כי יש מקום לאפשר לקריית הספורט לשלוח הודעה לצדדים שלישיים נגד מכבי חיפה והפועל חיפה. לדבריו, "צירופם של המועדונים הוא צעד מתבקש בנסיבות העניין" נוכח ההסכמים שנחתמו עמם והתחייבויותיהם לאכוף את תקנון האצטדיון.

עוד ציין כי למרות שהמהלך מוסיף מורכבות להליך, עדיף לברר את הטענות במסגרת אחת ולא בהליכים נפרדים. בית המשפט הורה לקריית הספורט להגיש את נוסח ההודעה לצדדים השלישיים וקבע כי המועדונים יוכלו לקחת חלק פעיל בדיונים בשלב זה בכל הנוגע ליחסים שבין התובעים למשיבה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */