מכבי והפועל חיפה צורפו לתובענה על עישון

בית המשפט המחוזי בחיפה, בראשות השופט מוחמד עלי, קיבל השבוע בקשה של חברת קריית הספורט והבילוי חיפה בע"מ לצרף את מועדוני הכדורגל מכבי חיפה והפועל חיפה כצדדים שלישיים להליך תובענה ייצוגית. התובענה הוגשה על ידי שני אוהדי מכבי חיפה, ברק אליאב ועדן חובב, הטוענים כי לא נאכף כראוי האיסור על עישון באצטדיון סמי עופר - בניגוד לחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים.

טענות התובעים: עישון חופשי ביציעים

השניים טוענים כי בכל פעם שהם מגיעים לצפות במשחקי מכבי חיפה, הם נתקלים בעישון חופשי באצטדיון. לדבריהם, קריית הספורט, המחזיקה ברישיון העסק לניהול האצטדיון, מפרה את חובותיה לפי החוק למניעת עישון בכך שאינה מונעת תופעה זו. התביעה מבקשת להכיר בה כייצוגית בשם כל מי שנחשף לעישון באצטדיון בשבע השנים האחרונות.

המשיבה, קריית הספורט חברה בת של החברה הכלכלית לחיפה, טענה כי היא אמנם מנהלת את האצטדיון, אך איננה אחראית בפועל על המשחקים עצמם. לדבריה, האחריות על אכיפת הסדרים, העסקת סדרנים ופיקוח במהלך האירועים מוטלת על מועדוני הכדורגל מכבי חיפה והפועל חיפה, בהתאם להסכמי השימוש שנחתמו עימם. משכך, ביקשה קריית הספורט לצרפם להליך כצדדים שלישיים.

התנגדות המועדונים

שני המועדונים התנגדו בתוקף לצירופם. מכבי חיפה טענה כי בהסכם השימוש שנחתם עימה אין כל אזכור לחוק למניעת עישון, וכי החובה לאכוף את האיסור מוטלת על העירייה ומשטרת ישראל. עוד הוסיפה כי מדובר בבקשה טקטית שמטרתה לסרבל את ההליך.

הפועל חיפה הצטרפה לטענות המשיבה, אך הדגישה כי אוהדי מכבי חיפה הם שעמדו מאחורי הבקשה מלכתחילה, וכי משחקי הקבוצה שלה אינם משופעים בקהל רב. גם היא טענה כי האכיפה מצויה בסמכות המשטרה והרשות המקומית.

הכרעת השופט: צירוף המועדונים נדרש לבירור מלא

בהחלטתו, קבע השופט עלי כי יש מקום לאפשר לקריית הספורט לשלוח הודעה לצדדים שלישיים נגד מכבי חיפה והפועל חיפה. לדבריו, "צירופם של המועדונים הוא צעד מתבקש בנסיבות העניין" נוכח ההסכמים שנחתמו עמם והתחייבויותיהם לאכוף את תקנון האצטדיון.

עוד ציין כי למרות שהמהלך מוסיף מורכבות להליך, עדיף לברר את הטענות במסגרת אחת ולא בהליכים נפרדים. בית המשפט הורה לקריית הספורט להגיש את נוסח ההודעה לצדדים השלישיים וקבע כי המועדונים יוכלו לקחת חלק פעיל בדיונים בשלב זה בכל הנוגע ליחסים שבין התובעים למשיבה.