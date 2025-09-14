יום ראשון, 14.09.2025 שעה 14:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"לא התבכיין מעולם": המחמאה של נמני ללאזטיץ'

כוכב העבר של מכבי ת"א בתוכנית שיחת היום ב-ONE: "חשבו שיתרסק בגלל ששחקנים עזבו, כרגע זה נראה מצוין. יש טביעת יד של מאמן, מוציא את המקסימום"

|
ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)
ז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)

כוכב העבר של מכבי תל אביב אבי נמני דיבר היום (ראשון) בתוכנית שיחת היום ב-ONE בחסות “ישראייר” על היכולת של הצהובים בניצחון 1:4 על טבריה אמש ושלל נושאים נוספים במועדון כמו דור פרץ, קרווין אנדרדה, העזיבה של ווסלי פטאצ’י וגם המחמאה הגדולה למאמן ז’רקו לאזטיץ’.

דיברנו בפודקאסט, אבל לטובת מי שרוצה לשמוע שוב את הדעה שלך על המשחק.
”משחק שנפתח בצורה לא טובה ומכבי עשתה פעולות איכותיות לחזור למשחק ולעשות מהפך, פעולות נכונות, בלי לחץ, הרבה שקט נפשי וצורת משחק נכונה, סבלנית, דרך האגפים, שליחה של המון שחקנים איכותיים לרחבת ה-16, הצטרפות יפה מקו שני. מכבי נראתה טוב, השחקנים שהגיעו מתחברים לקבוצה, יש טביעת יד של מאמן, מה שלא ראינו בשנה שעברה, הוא הסיק מסקנות והפיק לקחים מטעויות שעשה”.

זה לאזטיץ’ החדש? נראה שזה משהו שונה.
”צריך להבין, מאמנים משתדרגים תוך כדי תנועה, הם לא יכולים להיות מושלמים מהרגע הראשון, הוא היה במועדון קטן בסרביה ועכשיו זה מועדון גדול עם ציפיות, לקח לו זמן להבין את מכבי תל אביב, לקח לו זמן איך צריך לעשות את ההכנה, למד תוך כדי תנועה על הבשר וזה נראה יותר טוב, מקווה שזו מגמה שתימשך ויוציא את המקסימום. חשבו שמכבי תתרסק בגלל ששחקנים עזבו, כרגע זה נראה מצוין”.

זז'רקו לאזטיץ' (חג'אג' רחאל)

העובדה שאין מאחורה בגב את הנוכחות של זהבי, שהעסיקה את כולם, זה שחרר משהו אצלו, הוא לא מחשבן לאף אחד, אין לו מחשבות להכניס בדקה 60 או אחר כך ומי ידבר ואיך ידברו, הוא מתנהג בצורה יותר משוחררת. לקחו לו יותר פייבוריטים אז משתמש בכולם.
”צריך לדעת איך להתנהל תוך כדי תנועה, מה שעשה את קפיצת המדרגה הכי גדולה זה שהוא לא התבכיין אף פעם על זה שלקחו לו את השחקנים, הם שחקנים משמעותיים, שחקנים עזבו תוך כדי אירופה כמו פטאצ’י והוא הוציא את המקסימום. אני מעריך אותו על זה, מאמנים אחרים היו מתעסקים בזה, הוא לא התעסק בזה, הוא התעסק בלהביא תוצאות”.

ראינו את שחקני הרכש החדשים, אנדרדה במשחק טוב ו-וארלה שעלה ונראה טוב, אבל תסכים איתי שהרכש שמשנה קבוצה זה בליץ’.
”נכון לנקודת הזמן אני מסכים אתכם, בליץ’ עושה את הרושם הטוב ביותר, לא יודע אם אנחנו יוכלים להביע דעה על השניים האחרים, אנדרדה עם פוטנציאל גבוה וצריך סבלנות עם שחקנים שבאים לארץ, אי אפשר לרצות שמהרגע הראשון הם ייכנסו לעניינים, זה לוקח זמן, צריך סבלנות וצריך שיתאקלמו ויתחברו לשפה, לאוכל, לחדר ההלבשה, זה משהו אחר. בעוד ארבעה חמישה חודשים השחקנים לא ייצרו ויספקו תוצאות, אז זה יוכיח שלא עבד. למכבי שי סבלנות וראינו את פטאצ’י, בהתחלה הוא לא נכנס לעניינים, לקח זמן, ובסוף זה הצליח ובגדול. גם עם וארלה וגם עם אנדרדה יש סיכוי שזה יצליח”.

קרווין אנדרדה עם ניצוצות ראשונים במדי מכבי תל אביב (חגקרווין אנדרדה עם ניצוצות ראשונים במדי מכבי תל אביב (חג'אג' רחאל)

דור פרץ הבקיע, הייתה התעסקות בקשר לעתידו, זה הולך לכיוון הארכת חוזה?
”אנחנו לא מתעסקים בעניינים האלו, דור פרץ עסוק כל כך שאין לו זמן, נולדה לו ילדה ראשונה, וכל הזמן שאין לו עם הנסיעות והמשחקים, הוא בקושי רואה את התינוקת, אז שיהיה זמן להתעסק בחוזה? צריך לתת לו את הזמן והספייס, כשיגיע הרגע נתעסק בזה”.

אתה רגוע?
”למה לא?”

אבי נמני (שחר גרוס)אבי נמני (שחר גרוס)

איך אתה רואה את ההמשך, הפועל פ”ת, תהיה רוטציה או שלא?
”זו שאלה שהכי במקום מאחר שיש 7 משחקים ב-21 ימים, אז גם אם הוא רוצה וגם אם לא, צריך רוטציות, לא משהו קיצוני, אבל צריך להוריד עומסים לשחקנים. היו שחקנים ששיחקו בנבחרת והיו בטיסות, צריך לתת להם לנוח”.

מתחילים אירופה, אז צריך לעשות חישובים.
“נכון, לא צריך לזלזל בקבוצות אחרות וקטנות בליגה, אבל צריך לתת מנוחה לחלק מהשחקנים. סאגת משחקי יום הכיפור? יתאמנו בבאצ’קה טופולה ויהיה להם שעתיים להתכונן ולאכול, מאמין שהוא ייתן עדיפות לאלה שלא צמים”.

