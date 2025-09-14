יום ראשון, 14.09.2025 שעה 14:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
62-112הפועל ב"ש1
61-82מכבי ת"א2
62-43הפועל חיפה3
40-42מכבי חיפה4
41-32הפועל פ"ת5
43-42הפועל ת"א6
43-43עירוני ק"ש7
41-22בית"ר ירושלים8
33-32מ.ס אשדוד9
35-33בני סכנין10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
04-22הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

כ-170 שחקנים לא הורשו לשחק בסוף השבוע

בהתאחדות לכדורגל חושדים שתופעת זיוף הבדיקות רחבה בהרבה, וחשש מאירוע לשחקן שלא עבר בדיקות. ההתאחדות לכדורגל למשרד הבריאות: חשד חמור לרישום

כדורגל, אילוסטרציה (חגי מיכאלי)
כדורגל, אילוסטרציה (חגי מיכאלי)

תופעת זיוף הבדיקות הרפואיות מדאיגה מאוד את ההתאחדות לכדורגל. כ-170 שחקנים מכל הליגות לא הורשו לשחק בסוף השבוע בגלל חשד שהבדיקות שלהם זויפו והם למעשה לא עברו בדיקות רפואיות כפי שמבקש התקנון.

בהתאחדות אף חושדים שהתופעה רחבה בהרבה וכוללת עוד עשרות שחקנים ואפילו יותר מכך. החשש הגדול שיקרה משהו לשחקן שהבדיקה הרפואית שלו זויפה.

ההתאחדות לכדורגל בישראל פנתה בימים האחרונים למשרד הבריאות בדרישה לטיפול דחוף בפרשה החמורה, במסגרתה עלו חשדות לאישור פיקטיבי של בדיקות רפואיות לשחקני כדורגל, בהם קטינים.

על פי תלונות שהגיעו לידי ההתאחדות בסוף אוגוסט, רופא מוסמך המאשר כשירות רפואית לשחקנים בהתאם לחוק הספורט העניק אישורים רפואיים ליותר מ-2,200 שחקנים, תוך דיווח כי הבדיקות בוצעו במכון הלב בבית החולים בני ציון בחיפה. אולם בדיקה פשוטה מול בית החולים העלתה כי הרופא כלל לא נכח במקום במשך חודשים, ולא ביצע שם אף בדיקה אחת.

בדיקות, אילוסטרציה (רויטרס)בדיקות, אילוסטרציה (רויטרס)

חקירה פנימית שערכה ההתאחדות, בליווי משרד חקירות, גילתה כי מתוך 1,200 בדיקות שבוצעו בתקופה האחרונה, לפחות 519 אישורים ניתנו מבלי שנמצא כל תיעוד רפואי לקיומן בפועל במכונים המוסמכים. יתרה מכך, 700 שחקנים נאלצים כעת להתחיל מחדש את הליך האישור הרפואי.

בעקבות הממצאים, ההתאחדות חסמה את האפשרות של הרופא לאשר בדיקות נוספות, והודיעה לקבוצות בהן רשומים השחקנים כי אסור להם להשתתף במשחקים עד שיספקו אישור רפואי תקף ממכון מוסמך. כתוצאה מכך נדחו משחקים רבים.

בחקירה עלה כי הרופא ביצע בדיקות לא רק במכונים מוסמכים, אלא גם בניידות במגרשים ואף במכון פרטי בקריית שמונה שלא הוכר על ידי ההתאחדות. בנוסף, קיימים מקרים בהם קיים חשד כי בדיקות כלל לא נעשו, חרף רישום פורמלי במערכות.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

בדו"ח החקירה שהועבר למשרד הבריאות צוין כי גם מכון "קפוסטא" רשם תאריכים שאינם תואמים את מועד ביצוע הבדיקה בפועל, דבר שעלול להשפיע על כשירות השחקנים.

בהתאחדות מדגישים כי מדובר בסיכון ממשי לבריאות השחקנים, ובפגיעה חמורה בתקינות המשחקים. למרות שחלק מהמתלוננים ביקשו לחזור בהם, ההתאחדות הבהירה כי בשל חומרת הממצאים לא ניתן להעלים עין מהפרשה.

