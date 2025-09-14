כ-170 שחקנים לא הורשו לשחק בסוף השבוע

תופעת זיוף הבדיקות הרפואיות מדאיגה מאוד את ההתאחדות לכדורגל. כ-170 שחקנים מכל הליגות לא הורשו לשחק בסוף השבוע בגלל חשד שהבדיקות שלהם זויפו והם למעשה לא עברו בדיקות רפואיות כפי שמבקש התקנון.

בהתאחדות אף חושדים שהתופעה רחבה בהרבה וכוללת עוד עשרות שחקנים ואפילו יותר מכך. החשש הגדול שיקרה משהו לשחקן שהבדיקה הרפואית שלו זויפה.

ההתאחדות לכדורגל בישראל פנתה בימים האחרונים למשרד הבריאות בדרישה לטיפול דחוף בפרשה החמורה, במסגרתה עלו חשדות לאישור פיקטיבי של בדיקות רפואיות לשחקני כדורגל, בהם קטינים.

על פי תלונות שהגיעו לידי ההתאחדות בסוף אוגוסט, רופא מוסמך המאשר כשירות רפואית לשחקנים בהתאם לחוק הספורט העניק אישורים רפואיים ליותר מ-2,200 שחקנים, תוך דיווח כי הבדיקות בוצעו במכון הלב בבית החולים בני ציון בחיפה. אולם בדיקה פשוטה מול בית החולים העלתה כי הרופא כלל לא נכח במקום במשך חודשים, ולא ביצע שם אף בדיקה אחת.

בדיקות, אילוסטרציה (רויטרס)

חקירה פנימית שערכה ההתאחדות, בליווי משרד חקירות, גילתה כי מתוך 1,200 בדיקות שבוצעו בתקופה האחרונה, לפחות 519 אישורים ניתנו מבלי שנמצא כל תיעוד רפואי לקיומן בפועל במכונים המוסמכים. יתרה מכך, 700 שחקנים נאלצים כעת להתחיל מחדש את הליך האישור הרפואי.

בעקבות הממצאים, ההתאחדות חסמה את האפשרות של הרופא לאשר בדיקות נוספות, והודיעה לקבוצות בהן רשומים השחקנים כי אסור להם להשתתף במשחקים עד שיספקו אישור רפואי תקף ממכון מוסמך. כתוצאה מכך נדחו משחקים רבים.

בחקירה עלה כי הרופא ביצע בדיקות לא רק במכונים מוסמכים, אלא גם בניידות במגרשים ואף במכון פרטי בקריית שמונה שלא הוכר על ידי ההתאחדות. בנוסף, קיימים מקרים בהם קיים חשד כי בדיקות כלל לא נעשו, חרף רישום פורמלי במערכות.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

בדו"ח החקירה שהועבר למשרד הבריאות צוין כי גם מכון "קפוסטא" רשם תאריכים שאינם תואמים את מועד ביצוע הבדיקה בפועל, דבר שעלול להשפיע על כשירות השחקנים.

בהתאחדות מדגישים כי מדובר בסיכון ממשי לבריאות השחקנים, ובפגיעה חמורה בתקינות המשחקים. למרות שחלק מהמתלוננים ביקשו לחזור בהם, ההתאחדות הבהירה כי בשל חומרת הממצאים לא ניתן להעלים עין מהפרשה.