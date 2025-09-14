בדרך לאליפות העולם: הישג מרשים למיכאל יעקבלב

בדרך לאליפות העולם, מיכאל יעקבלב רשם הישגים בין-לאומיים מרשים בתחרות Brandenburger Sprint Cup שנערכה היום (ראשון) בעיר קוטבוס שבגרמניה, כאשר ניצח במקצה הקירין באופני מסלול.

יעקבלב סיים במקום הראשון במקצה הקירין ובמקום השני במקצה הספרינט. התחרות, המדורגת בדרגת C1 על פי איגוד האופניים הבינלאומי, שימשה כהכנה מרכזית לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש אוקטובר.

ההישג המרשים נזקף לזכות עבודתו המקצועית והעקבית של יעקבלב יחד עם הצוות המקצועי החדש בראשותו של המאמן איגור קרימסקי, שאמר: “התנאים היו מאתגרים - קר, גשום וסוער. אתמול בילינו למעלה מעשר שעות במסלול. למרות הכול, מיכאל הגיע היום רענן ורכב את הגמר בסגנון מרשים במיוחד”.