יום רביעי, 17.09.2025 שעה 04:11
ספורט אחר  >> אופניים

בדרך לאליפות העולם: הישג מרשים למיכאל יעקבלב

הרוכב הישראלי ניצח במקצה הקירין באופני מסלול בתחרות Brandenburger Sprint Cup שנערכה בעיר קוטבוס שבגרמניה ושימשה כהכנה מרכזית לאליפות העולם

|
מיכאל יעקבלב (איגוד האופניים)
מיכאל יעקבלב (איגוד האופניים)

בדרך לאליפות העולם, מיכאל יעקבלב רשם הישגים בין-לאומיים מרשים בתחרות Brandenburger Sprint Cup שנערכה היום (ראשון) בעיר קוטבוס שבגרמניה, כאשר ניצח במקצה הקירין באופני מסלול.

יעקבלב סיים במקום הראשון במקצה הקירין ובמקום השני במקצה הספרינט. התחרות, המדורגת בדרגת C1 על פי איגוד האופניים הבינלאומי, שימשה כהכנה מרכזית לקראת אליפות העולם שתתקיים בחודש אוקטובר.

ההישג המרשים נזקף לזכות עבודתו המקצועית והעקבית של יעקבלב יחד עם הצוות המקצועי החדש בראשותו של המאמן איגור קרימסקי, שאמר: “התנאים היו מאתגרים - קר, גשום וסוער. אתמול בילינו למעלה מעשר שעות במסלול. למרות הכול, מיכאל הגיע היום רענן ורכב את הגמר בסגנון מרשים במיוחד”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */