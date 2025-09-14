יום ראשון, 14.09.2025 שעה 22:34
יום ראשון, 14/09/2025, 22:00אצטדיון יוהאן קרויףליגה ספרדית - מחזור 4
ולנסיה
דקה 32
1 0
שופטת: קואדרה פרננדס
ברצלונה
ליגה ספרדית 25-26
122-84ריאל מדריד1
94-64אתלטיק בילבאו2
94-64חטאפה3
73-84ויאריאל4
73-73ברצלונה5
73-53אספניול6
73-44אלאבס7
64-64אלצ'ה8
62-34אוססונה9
66-65בטיס10
54-54אתלטיקו מדריד11
42-43ולנסיה12
47-74סביליה13
45-44ראיו וייקאנו14
46-45סלטה ויגו15
37-14אוביידו16
26-44ריאל סוסיאדד17
19-54לבאנטה18
16-23מיורקה19
111-24ג'ירונה20
מערכת ONE | 14/09/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
מרקוס רשפורד (IMAGO)
ברצלונה מארחת בשעה זו את ולנסיה במשחק הבית הראשון שלה לעונת 2025/26, אך לא בקאמפ נואו המחודש, אלא באצטדיון יוהאן קרויף הקטן שמכיל 6,000 מקומות בלבד, ורק חברי מועדון הורשו להיכנס. הסיבה לכך היא שלא הושגו בזמן ההיתרים הנדרשים לקיום המשחק באצטדיון הביתי המסורתי. על המגרש, ברצלונה של האנזי פליק מנסה לשים בצד את הבעיות האדמיניסטרטיביות ולשמור על מרחק סביר מריאל מדריד, שמקדימה אותה בטבלה.

הקטלונים סיימו ב־1:1 מול ראיו וייקאנו לפני הפגרה, תוצאה שיכולה הייתה להיות גרועה בהרבה לולא ההצגות של השוער ז’ואן גארסיה, שביצע את מה שנבחרה להצלת החודש בליגה. מנגד, בבית ברצלונה שומרת על רצף חיובי של תשעה ניצחונות בתוספת תיקו אחד והפסד בודד, כשבליגה רק ריאל מדריד השיגה יותר ניצחונות במגרשה בעונה החולפת. לאמין ימעל פצוע ולא זמין עבור הקבוצה של פליק.

ולנסיה מצידה מגיעה עם רוח גבית לאחר שניצחה 0:3 את חטאפה במחזור האחרון והשיגה ניצחון ראשון העונה (מאזן כללי: ניצחון, תיקו והפסד). החבורה של קרלוס קורבראן מציגה קשיחות גם במשחקי חוץ: מאז מינויו בינואר היא הפסידה רק בשלושה מתוך 11 משחקי ליגה מחוץ למסטאייה, והצליחה להימנע מהפסד בשמונה מתוכם. גם בהפסד לאוססונה (1:0) במחזור השני הוכיחה נחישות כששיחקה בעשרה שחקנים במשך כ־70 דקות.

במאזן המפגשים הישירים ברצלונה שולטת לחלוטין עם רצף של עשרה משחקי ליגה ללא הפסד מול ולנסיה (שמונה ניצחונות ו-2 תיקו). הרצף הזה כולל גם 1:7 מהדהד בעונה שעברה, הניצחון הגדול ביותר של ברצלונה מול ולנסיה במסגרת הליגה. לכך מתווסף נתון מעניין: רוב השערים של רוברט לבנדובסקי מול ולנסיה מגיעים במחצית השנייה, בעוד הוגו דורו נוטה לכבוש דווקא בשלבים המוקדמים יותר.

מחצית ראשונה
  • '15
  • החמצה
  • רוני ברדג'י נכנס לעניינים, הכישרון השבדי בעט כדור שטוח מרחוק אחרי מבצע אישי יפה, אגירסבאלה קלט
פראן טורס אחרי ההחמצה (La Liga)פראן טורס אחרי ההחמצה (La Liga)
  • '10
  • החמצה
  • עוד הזדמנות גדולה לבארסה, ששלטה לחלוטין מהפתיחה. הפעם, פרמין לופס הכניס כדור מצוין לפראן טורס שמצא את עצמו לבדו מעל יולן אגירסבאלה, אך הקפיץ גבוה מדי לרשת הגבוהה
  • '5
  • החמצה
  • כמעט הראשון של בארסה, רוני ברדג'י הגביה קרן שפגעה בדימיטרי פולקייה וכמעט חדרה לרשת
  • '3
  • החמצה
  • הזדמנות ראשונה לברצלונה, פדרי מצא במסירה טובה את מרקוס רשפורד, האנגלי נכנס לרחבה ובעט החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט קואדרה פרננדס הוציא את ההתמודדות לדרך
הוספת תגובה 



