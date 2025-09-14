הרכבים וציונים



ברצלונה מארחת בשעה זו את ולנסיה במשחק הבית הראשון שלה לעונת 2025/26, אך לא בקאמפ נואו המחודש, אלא באצטדיון יוהאן קרויף הקטן שמכיל 6,000 מקומות בלבד, ורק חברי מועדון הורשו להיכנס. הסיבה לכך היא שלא הושגו בזמן ההיתרים הנדרשים לקיום המשחק באצטדיון הביתי המסורתי. על המגרש, ברצלונה של האנזי פליק מנסה לשים בצד את הבעיות האדמיניסטרטיביות ולשמור על מרחק סביר מריאל מדריד, שמקדימה אותה בטבלה.

הקטלונים סיימו ב־1:1 מול ראיו וייקאנו לפני הפגרה, תוצאה שיכולה הייתה להיות גרועה בהרבה לולא ההצגות של השוער ז’ואן גארסיה, שביצע את מה שנבחרה להצלת החודש בליגה. מנגד, בבית ברצלונה שומרת על רצף חיובי של תשעה ניצחונות בתוספת תיקו אחד והפסד בודד, כשבליגה רק ריאל מדריד השיגה יותר ניצחונות במגרשה בעונה החולפת. לאמין ימעל פצוע ולא זמין עבור הקבוצה של פליק.

ולנסיה מצידה מגיעה עם רוח גבית לאחר שניצחה 0:3 את חטאפה במחזור האחרון והשיגה ניצחון ראשון העונה (מאזן כללי: ניצחון, תיקו והפסד). החבורה של קרלוס קורבראן מציגה קשיחות גם במשחקי חוץ: מאז מינויו בינואר היא הפסידה רק בשלושה מתוך 11 משחקי ליגה מחוץ למסטאייה, והצליחה להימנע מהפסד בשמונה מתוכם. גם בהפסד לאוססונה (1:0) במחזור השני הוכיחה נחישות כששיחקה בעשרה שחקנים במשך כ־70 דקות.

במאזן המפגשים הישירים ברצלונה שולטת לחלוטין עם רצף של עשרה משחקי ליגה ללא הפסד מול ולנסיה (שמונה ניצחונות ו-2 תיקו). הרצף הזה כולל גם 1:7 מהדהד בעונה שעברה, הניצחון הגדול ביותר של ברצלונה מול ולנסיה במסגרת הליגה. לכך מתווסף נתון מעניין: רוב השערים של רוברט לבנדובסקי מול ולנסיה מגיעים במחצית השנייה, בעוד הוגו דורו נוטה לכבוש דווקא בשלבים המוקדמים יותר.