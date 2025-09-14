ונטורה ומרציאנו יפתחו בב"ש: חייבים גישה נכונה

אחרי פתיחת עונה טובה עם שני ניצחונות משני משחקים, הפועל באר שבע רוצה להמשיך הערב (ראשון, 20:15) את המומנטום כשתתארח באצטדיון טדי אצל הפועל ירושלים. הקבוצה של רן קוז’וק צברה כאמור עד כה שש נקודות משש אפשריות, עם ניצחון דרמטי 4:2 על מכבי נתניה בחוץ וניצחון היסטורי 0:7 על עירוני טבריה, התוצאה הגבוהה בתולדות המועדון במסגרת הליגה. בב"ש רוצים לשמור על מאזן מושלם ולסגור שלושה מחזורים עם שלושה ניצחונות.

"זה שהפועל ירושלים הפסידה בשני המשחקים שלה בליגה, לא אומר כלום ושום דבר", אמרו בבירת הנגב, "עדיין זאת קבוצה מאומנת עם שחקנים איכותיים מאוד, בעונה שעברה לא היה קל נגדם גם כשהם היו בתשעה שחקנים. המשחק נגד טבריה הוא כבר זיכרון רחוק, אבל נהיה חייבים להביא את ההתלהבות והגישה הנכונה כדי לנצח".

אחד הסיפורים לקראת המשחק הוא החזרה של לוקאס ונטורה ל-11. הקשר הברזילאי, שעמד במרכז סערה כשסירב לשחק מול נתניה ונענש לאחר מכן, שב לסגל במחזור הקודם ואף נכנס כמחליף, כך שהסערה מבחינת כל הצדדים חלפה. במועדון מרוצים מהגישה שהפגין מאז ולכן הוא צפוי לחזור להרכב הראשון, כשאמיר גנאח או זאהי אחמד יפנו את מקומם.

לוקאס ונטורה (חגי מיכאלי)

מאמן הקבוצה רן קוז’וק מעדיף להמשיך באותו מערך שהביא לו את שני המשחקים הטובים נגד נתניה ובעיקר מול טבריה. איגור זלטאנוביץ’ יקבל שוב את הקרדיט בחוד אחרי צמד שערי הבכורה, כמו כן מקווים להמשכיות אצל שחקני הנבחרת אליאל פרץ ודן ביטון שהגיעו בכושר מצוין ממשחקי הנבחרת.

בין הקורות צפוי שינוי כפוי. ניב אליאסי, שנפצע באימון הנבחרת, ייעדר לפחות בשלושת המשחקים הקרובים. אופיר מרציאנו יחליף אותו בין הקורות, כאשר במועדון משדרים ביטחון מלא ביכולתו של השוער הוותיק, כפי שעשה בעונה שעברה במסע בגביע המדינה.

אופיר מרציאנו (רדאד ג'בארה)

"אופיר דוגמה למופת, אין דברים כאלה. הגיעה עכשיו ההזדמנות שלו, אנחנו סומכים עליו במאה אחוז", אמרו בקבוצה. הבלם הסנגלי גיבריל דיופ, שערך ביום שישי את אימון הבכורה, אמור להיות בסגל. נכון לרגע זה, כ-1,350 כרטיסים נמכרו עבור אוהדי באר שבע.