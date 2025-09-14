יום שלישי, 16.09.2025 שעה 09:15
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

"העונה הקודמת הייתה שיעור, רוצה להתפוצץ"

מרדכי, שחקן הבית של ק"ש שבישל ובלט בניצחון על ריינה: "בית חם לצעירים, רוצים לעשות טוב לאנשים שחזרו לבתים". לימבומבה ייבדק, מחמאות לאבו רומי

|
יאיר מרדכי מול אלקסה פייץ' (ראובן שוורץ)
יאיר מרדכי מול אלקסה פייץ' (ראובן שוורץ)

לאחר פתיחת עונה שלוותה ביכולת לא רעה, אך ללא התוצאות, עירוני ק"ש הצליחה לנצח אמש (שבת) בפעם הראשונה בליגה, כשנקמה במכבי בני ריינה על ההפסד בגביע הטוטו, עם ניצחון 1:3 בליגה ויכולה לנשום מעט אוויר.

במועדון ציינו את חשיבות המשחק, גם לקראת המשחק הקשה בשבוע הבא באיצטדיון טדי מול בית"ר ירושלים, כאשר שביעות הרצון הגדולה מגיעה מכיוון שחקני הבית: מוחמד אבו רומי, יאיר מרדכי ובילאל שאהין.

זה לא סוד שבקרייה שמו לעצמם למטרה לפתח את אותם שחקנים, כאשר כמות של קרוב לעשרה שחקנים נמצאת בסגל הקבוצה הבוגרת העונה. שאהין הועדף בעמדה על פני שחקני רכש, מתוך רצון לקדם אותו החל מתחילת השנה.

הופעת הבכורה של עלי מוסא, שחקן הרכש, לא הייתה רעה, כאשר בקבוצה מבינים שיצטרך עוד שבוע או שבועיים להיכנס לכושר מלא. אנתוני לימבומבה, ייבדק ובקבוצה מקווים שיוכל להיות כשיר למשחק הבא.

שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני עירוני קריית שמונה חוגגים (ראובן שוורץ)

“אני לא חושב שמדובר היה בלחץ לנצח, אבל אני כן חושב שזה יתרום רבות לביטחון של הקבוצה להמשך העונה", התייחס לניצחון בשיחה עם ONE, אחד המובילים בקבוצה מפתיחת העונה, יאיר מרדכי, שקיבל את סרט הקפטן השני. "אני חושב שאנחנו כקבוצה יכולים לתרום יותר ואני מאמין שנעשה עונה יפה. אפשר לשחזר את העונה שעברה והרצון הוא להשתפר עוד מהעונה שעברה".

על סרט הקפטן והשיפור העונה הוא אמר: "עם כוח וסרט הקפטן מגיעה אחריות. אני חושב שהשתפרתי גם בתור בן אדם מחוץ למגרש וגם בתוך המגרש. ברור שהעונה הקודמת הייתה שיעור: הכרת הליגה והקצבים השונים, והעונה אני מרגיש מוכן יותר ורוצה להתפוצץ".

מרדכי דיבר גם על המטרות: "קודם כל הצלחת הקבוצה. לגבי המטרות האישיות? כמובן מעורבות גבוהה יותר בשערים של הקבוצה,  בין אם כמבשל ובין אם ככובש".

על ההשתלבות המשמעותית של שחקני הבית: "ק״ש זה בית חם לשחקנים צעירים ומועדון שפיתח כלכך הרבה שחקני נוער שמשולבים בקבוצות הגדולות ביותר בארץ. אחרי שנתיים של מלחמה ופינוי, זה מרגש עוד יותר לייצג את העיר הזאת והאנשים האלה שחזרו לבתים שלהם. אנחנו רוצים לעשות להם טוב על הלב, להרים להם את המורל ואת הגאווה בעיר הזו”.

