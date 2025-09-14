יום שלישי, 16.09.2025 שעה 09:14
ליגת העל Winner 25-26
93-163הפועל ב"ש1
71-93מכבי חיפה2
75-73הפועל ת"א3
61-82מכבי ת"א4
62-43הפועל חיפה5
41-32הפועל פ"ת6
43-43עירוני ק"ש7
44-43בית"ר ירושלים8
35-33בני סכנין9
38-43מ.ס אשדוד10
311-23עירוני טבריה11
19-33מכבי בני ריינה12
09-33הפועל ירושלים13
011-33מכבי נתניה14

כעס בבני סכנין על אוטנגה, מחמאות לאבו ניל

בקבוצה זעמו על שחקן הרכש, שהורחק בהפסד 2:0 להפועל חיפה: "זה חוסר אחריות שלא ניתן לתאר". השוער סחט שבחים: "עמד בפני מטווח ועצר פעם אחר פעם"

|
גליד אוטנגה לאחר שהורחק (עמרי שטיין)
גליד אוטנגה לאחר שהורחק (עמרי שטיין)

בבני סכנין כעסו מאוד בסיום ההפסד 2:0 להפועל חיפה על שחקן הרכש, גליד אוטנגה, שהורחק במהלך המשחק והותיר את הקבוצה בעשרה שחקנים, מה שסלל ליריבה את הניצחון בקלות ייתרה.

עיקר הזעם על אוטנגה נבע בעיקר בגלל שעוד קודם לכן ספג אדום ישיר שבזכות ה-VAR הומר לכרטיס צהוב, דבר שלא מנע ממנו לבצע מאוחר יותר עבירה טיפשית נוספת, שהובילה לצהוב שני והרחקה. “איך שחקן יכול להיות כל כך לא אחראי ולבצע עבירה כזאת כאשר הוא יודע שיש לו כרטיס צהוב. זה חוסר אחריות שלא ניתן לתאר", ביקרו בקבוצה.

אגב, עד הרחקתו של אוטנגה, סכנין הייתה במשחק וסיכנה את שערו של ניב אנטמן. מי שזכה למחמאות בסכנין היה השוער, מוחמד אבו ניל, שהציל מספר שערים בטוחים. “מזל שהיה לנו את אבו ניל, שעמד בפני מטווח של ממש ועצר כדורים פעם אחר פעם", הוסיפו בסכנין.

מוחמד אבו ניל (עמרי שטיין)מוחמד אבו ניל (עמרי שטיין)

לקראת המפגש מול הפועל באר שבע, יחזור לקווים המאמן, שרון מימר, שריצה עונש הרחקה של שני משחקים. גם חסן חילו, שלגביו הופקד הכסף בבקרה, אמור להיות בסגל. הקבוצה לקראת שני משחקים סופר קשים – מול מחזיקת הגביע מהדרום ומחזור לאחר מכן מול האלופה מכבי תל אביב. בנושא אחר, השחקן מוסטפא שייח התבקש לחפש קבוצה.

