"שופטים ממשיכים לקבל החלטות לטובת הגדולות"

בעירוני טבריה לא התרגשו יתר על המידה מההפסד 4:1 למכבי תל אביב. עם השביעייה בטרנר הייתה מאוד לא נעימה ובעיקר היו טענות במועדון על הקלות בה הדרומיים הבקיעו, הפעם הרגישו בקבוצה שהם עמדו בסך הכל טוב על המגרש.

"פתחנו טוב את המשחק", אמר המאמן, אלירן חודדה, במסיבת העיתונאים. "גם הצלחנו להפתיע אותם ולהוביל. ספגנו שוויון רך מדי , אבל חוץ מזה הצלחנו לנטרל אותם לפרקים במשחק וההבדל היה בזכות שלושת הפנדלים שהם קיבלו, כי בלעדיהם הם לא הגיעו ליותר מדי מצבים. ברור שיש פערי רמות. ניסינו לצמצם אותם, לפרקים הצלחנו, לפרקים פחות. בניגוד למשחק שעבר, היינו במשחק, נראינו כקבוצה, השחקנים לא עזבו את המשחק והמשיכו להלחם ולשמור על העמדות עד הסוף".

"מראש, לבוא ללא שלושה שחקני מפתח בהגנה, מול מכבי ת''א, זו נקודת פתיחה לא טובה", אמרו במועדון, "אז התוצאה מתקבלת בהבנה. נלחמנו, עשינו הכל, אבל אלה פערי הרמות".

אלירן חודדה (חג'אג' רחאל)

בקבוצה החמיאו לשוער רוג'ריו דוס סנטוס, למרות הרביעייה שספג. הפורטוגלי הציל, במהלך המחצית השנייה, כמה שערים בטוחים מרגלי (וראשי) שחקני מכבי ת''א. "זה לא פשוט להיות שוער במשחק כזה, מול התקפה כמו של מכבי ת''א, כשהבלמים הקבועים שהוא אמור לשחק איתם אינם", התייחס חודדה לשוער שלו, "ורוג'ריו הראה שהוא שוער טוב שעוד יעזור לנו בהמשך".

חודדה גם התייחס לנהוראי חן הצעיר, שקיבל טבילת אש בליגה דווקא מול האלופה. "זרקנו אותו למים הכי עמוקים שיש", אמר חודדה, " בגלל החוסרים בהגנה. הוא בהחלט הראה שיש לו פוטנציאל להפוך לבלם טוב מאוד".

לאנשי טבריה היו טענות לצוות ה-VAR, שקרא לשופט, אוראל גרינפלד, בכל שלושת הפנדלים. "לא זוכרים דבר כזה", אמרו במועדון, "ששופט מחליט לא לשרוק שלוש פעמים והואר קורא לו שלוש פעמים. בעיקר היו הטענות לפנדל הראשון, נגיעת היד של מחמד אוסמן, שלטענת אנשי המועדון, לא הייתה משהו שבגללו שופט המסך, איתן שמואלביץ', היה צריך לקרוא לגרינפלד בגללו.

אוראל גרינפלד מסמן בפעם השלישית על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

במועדון אף פרסמו הודעה רשמית בנושא הבוקר: “המשחק מאמש כבר עVAR ופנינו למשחק הבא בשבת מול מכבי נתניה. מערכת ה-VAR נכנסה לכדורגל להגביר את ההגינות והצדק, בייחוד עבור הקבוצות הקטנות שפחות נהנות מ"הטבות" שיפוט. אבל בפועל התחושה היא שהשופטים, גם עם הטכנולוגיה שעומדת לרשותם, ממשיכים לקבל החלטות עבור הקבוצות הגדולות”.

“התחושה היא שלשופטי ה-VAR יש נטייה להכיר מיידית בכל טעות שיפוט שנעשות ליריבות שלנו, ובייחוד לקבוצות גדולות, אבל מתייחסים "בזהירות יוצאת דופן" שזה עלול להיות לטובתנו. כששופט המשחק שלא רואה בזמן אמת 3 פנדלים ונקרא אל המסך אל מול לחץ עצום של אלפי אוהדים, פרשנים, עיתונאים וכדומה, יודע שכל טעות שלו מול קבוצה גדולה כמו מכבי ת"א תגרור ביקורת עזה, תמיד ירגיש יותר נוח לתקן החלטה שלו, גם נגד מצפונו”.

“בסופו דבר שופט ה-VAR כמו השפוט במגרש, הוא בסה"כ בן אדם, אך עכשיו יש לו 5,6 דקות ו-20 זוויות צילום ולחץ של אלפי אוהדים, והוא צריך למצוא את ההסבר הכי נכון להחלטה ההפוכה למה שפעל שרק רגע לפני, במהלך המשחק. ניפגש בשבת”, סיכמו במועדון.

אוראל גרינפלד מצביע על הנקודה הלבנה (חג'אג' רחאל)

"בסופו של דבר אלה פערי הרמות בינינו לבין הגדולות", אמר שחקן במועדון. את הנקודות אנחנו צריכים לחפש במשחקים הקרובים, מול מכבי נתניה והפועל פתח תקווה.

הקבוצה תקבל כעת יום חופשי ולאחריו תתכונן למפגש מול מכבי נתניה (שבת, 20:00, אצטדיון מרים בנתניה). סמביניה, שריצה אתמול עונש הרחקה, יחזור כמובן לסגל, אך עדיין לא ברור מצבם של דוד קלטינס ואונדרז' באצ'ו הפצועים, שאליהם הצטרף אתמול גם דניאל גולאני. גולאני, שנכנס כמחליף, סובב את הקרסול ויצא מחדר ההלבשה, לאחר המשחק, כשהוא בקושי דורך על הרגל. הוא נלקח לבית החולים לבצע צילום. גם קלטינס יעבור בדיקה היום, כדי לאבחן את חומרת המתיחה בשריר התאומים.

גם אחרי שצירפו השבוע את החלוץ עידן ברנס (שקיבל דקות ראשונות אתמול) ואת הבלם יהונתן חסון, בטבריה היו רוצים להתחזק בקשר ושחקן כנף שמאל, שבקבוצה מרגישים שחסרים.